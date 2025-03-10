Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH In P&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc:

Xây dựng kế hoạch tiếp thị số phù hợp với ngành in ấn, tập trung vào khách hàng doanh nghiệp (B2B) và khách hàng cá nhân (B2C).

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định chiến lược nội dung phù hợp.

Xây dựng và tối ưu hóa website để thu hút khách hàng tiềm năng.

Thực hiện SEO (Tối ưu công cụ tìm kiếm) để nâng cao thứ hạng từ khóa liên quan đến dịch vụ in ấn trên Google.

Viết bài blog chia sẻ kiến thức về in ấn, case study khách hàng để tăng độ tin cậy.

Tạo nội dung và quản lý các kênh Facebook.

Đăng bài, chia sẻ hình ảnh, video về các sản phẩm in ấn, quy trình làm việc, phản hồi khách hàng.

Chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, đo lường hiệu quả quảng cáo và tối ưu chiến dịch để đạt hiệu suất cao nhất.

Viết bài content quảng bá dịch vụ in ấn.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo banner, infographic, catalog quảng bá dịch vụ.

Sử dụng Google Analytics, Facebook Insights để đo lường lượng truy cập website và tương tác trên mạng xã hội.

Phân tích hiệu suất các chiến dịch quảng cáo, tối ưu chi phí và nâng cao ROI (lợi tức đầu tư).