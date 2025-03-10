Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 KINH DƯƠNG VƯƠNG F12 Q6,Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng chiến lược Digital Marketing.

Nghiên cứu và phân tích các thông tin thị trường, sản phẩm, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng mới của nền tảng, đưa ra kế hoạch triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.

Chịu trách nhiệm quản lý và thực thi triển khai chiến dịch quảng cáo, vận hành trên đa kênh: Facebook, Tiktok, Shopee, Website với ngân sách phù hợp với sản phẩm, ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.

Phối hợp với Leader Marketing để đảm bảo các hoạt động vận hành và bán hàng hiệu quả.

Chịu trách nhiệm báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp mới định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm và trình độ:

Trên 1 năm làm ở vị trí tương đương, hiểu biết sâu về Digital Marketing, Performance Marketing.

Trình bày rõ ràng về tư duy và cách thức để đạt mục tiêu, đưa ra các Case Study thực tế để chứng minh tính khả thi của Plan.

2. Kỹ năng chuyên môn:

Có kinh nghiệm và thành thạo trong ít nhất 2 kênh Marketing Online như Tiktok, Shopee, Facebook, GG...

Tư duy phân tích.

Tại Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ – 12.000.000đ/tháng

Thử việc: 85%

Lương Lương Tháng 13 & thưởng Lễ, Tết BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép theo chế độ.

Xét duyệt tăng lương theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV MB Regentox VIỆT NAM

