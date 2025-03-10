Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô G1 Chung Cư Hùng Vương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Triển khai và tối ưu hóa chiến dịch Google Ads (Search, Display, YouTube, Shopping).

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu điểm chất lượng và chi phí.

Theo dõi, phân tích số liệu, báo cáo và điều chỉnh chiến lược.

Phối hợp với team nội dung và thiết kế để làm quảng cáo hút khách.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên (ưu tiên từng chạy ngân sách lớn).

Am hiểu về Google Analytics, GTM, và các công cụ tracking.

Tư duy logic, thích làm việc với số liệu.

Nhiệt huyết, không ngại thử nghiệm và sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: có thưởng thêm hoa hồng theo doanh thu sản phẩm

Được đào tạo và cập nhật kiến thức quảng cáo liên tục.

Tham gia các dự án lớn, phát triển bản thân mạnh mẽ.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

