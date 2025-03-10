Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3, Đường số 11, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Marketing/Quản trị Kinh doanh/CNTT/ Truyền thông/ Báo chí/ PR …

Từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản

Hiểu biết về các công cụ của Digital Marketing: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads

Thành thạo các công cụ: Google Analytics, Facebook Business Manager,...

Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Ngân sách Công ty đầu tư chạy Ads hơn 01 tỷ/tháng

Được chủ động kết hợp với CVKD chạy theo yêu cầu và hưởng theo tỷ lệ hiệu quả

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp theo năng lực

Lương thưởng không giới hạn theo hiệu quả giao dịch, thu nhâp tháng từ 30 triệu++

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định HĐLĐ

Chính sách du lịch, thưởng tháng 13+, Lễ Tết,… theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin