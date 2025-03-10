Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 3, Đường số 11, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Marketing/Quản trị Kinh doanh/CNTT/ Truyền thông/ Báo chí/ PR …
Từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
Hiểu biết về các công cụ của Digital Marketing: Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads
Thành thạo các công cụ: Google Analytics, Facebook Business Manager,...
Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Ngân sách Công ty đầu tư chạy Ads hơn 01 tỷ/tháng
Được chủ động kết hợp với CVKD chạy theo yêu cầu và hưởng theo tỷ lệ hiệu quả
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp theo năng lực
Lương thưởng không giới hạn theo hiệu quả giao dịch, thu nhâp tháng từ 30 triệu++
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định HĐLĐ
Chính sách du lịch, thưởng tháng 13+, Lễ Tết,… theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
