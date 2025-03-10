Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ HH GLORY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 66/9 Phổ Quang, Phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu và thói quen giải trí, tiêu dùng của các nhóm đối tượng khách hàng trên các kênh truyền thông của Công ty;

Đưa ra ý tưởng, lên kế hoạch nội dung chi tiết, triển khai và duy trì lịch đăng bài bán hàng, lịch đăng bài tương tác, biên tập các nội dung chất lượng cho các kênh thương mại điện tử của công ty bao gồm Facebook, Tiktokshop, Shoppee, Lazada, Website, ...

Biên tập nội dung theo kịch bản có sẵn;

Lên ý tưởng, xây dựng các kịch bản quay dựng video các sản phẩm bán hàng;

Chủ động đưa ra các đề xuất để phát triển nội dung bán hàng, tương tác trên các kênh truyền thông, thương mại điện tử của Công ty;

Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần cho cấp trên;

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu và mục tiêu chung của nhóm và Công ty.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quan hệ công chúng, các ngành liên quan hoặc yêu thích muốn gắn bó với công việc Marketing;

Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo, hướng dẫn từ đầu, tư duy cốt lõi marketing;

Có Tiếng anh là một lợi thế;

Ham học hỏi, nhanh nhẹn, tư duy tốt;

Năng động, chịu áp lực cao;

Tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm với công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ HH GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 2.000.000 Vnđ + phụ cấp ca + thưởng kpi

Hỗ trợ dấu thực tập

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật theo chính sách của Công ty

Được tham gia các hoạt động tập thể: ăn uống, sinh nhật, liên hoan, Year end Party, Team Building,..

Được Công ty tổ chức sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ HH GLORY

