Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu đô thị Lakeview City, phường An Phú, quận 2, TPHCM

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

-Hỗ trợ viết, biên tập nội dung (bằng tiếng Anh) chuẩn SEO cho website, blog, và các kênh truyền thông khác.

-Thực hiện nghiên cứu từ khóa, xu hướng tìm kiếm và tối ưu hóa nội dung theo các nguyên tắc SEO.

-Phối hợp với các phòng ban khác (Thiết kế, Marketing, Kỹ thuật) để lên kế hoạch và thực thi chiến dịch nội dung.

-Theo dõi, phân tích các chỉ số (traffic, ranking, v.v.) để đánh giá hiệu quả nội dung.

-Tham gia lên ý tưởng và xây dựng nội dung sáng tạo, phù hợp với định hướng thương hiệu

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan...

-Khả năng viết, đọc hiểu tiếng Anh tốt.

-Đam mê với lĩnh vực SEO, Content Marketing, có kiến thức cơ bản về SEO là một lợi thế.

-Kỹ năng tìm kiếm, nghiên cứu thông tin và tư duy logic tốt.

-Cẩn thận, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc.

-Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3triệu/tháng + phụ cấp

- Hỗ trợ lịch OFF cho các bạn TTS còn vướng việc học trên trường (lịch sẽ trao đổi)

- Được đào tạo kĩ càng về kiến thức chuyên sâu SEO,Content Marketing, trực tiếp tham gia dự án SEO.

- Môi trường hòa đồng và thân thiện, khuyến khích các bạn trao đổi về công việc và phát triển với nhau.

- Được cấp dấu mộc thực tập sau 2-3 tháng thực tập tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLOOM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin