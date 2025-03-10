Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 78 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý các dự án Marketing

Quản lý các đối tác quan trọng để đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ các mối quan hệtốt đẹp

Hỗ trợ phân tích đối thủ cạnh tranh và thường xuyên cập nhật thông tin cạnh tranh

Có thể đi trường để tìm hiểu và phân tích các chiến lược để phát triển thương hiệu

Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức, hỗ trợ điều phối và giám sát các khóa học ngoại khóa, các cuộc thi của học viên tại trung tâm (chương trình hè, chương trình khai phóng tài năng)

Lập thống kê ngân sách, ước tính chi phí tổ chức sự kiện và xin duyệt ngân sách

Tiến hành kế hoạch, liên hệ nhà cung cấp, đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện

Cập nhật báo cáo cho cấp trên và các bên có liên quan về tất cả các hoạt động, lớp học ngoại khóa và diễn biến của học sinh hàng tuần

Báo cáo, cập nhật những thông tin liên quan đến các lớp học ngoại khóa, về địa điểm và đặt chỗ, hậu cần, mua hàng, lập ngân sách, xem xét các thủ tục về sức khỏe và an toàn đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy tắc và quy định đã được thiết lập và trong ngân sách được phê duyệt

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Cóít nhất 1 năm kinh nghiệmlàm Marketing trong lĩnh vực giáo dục

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện ở lĩnh vực giáo dục

Kỹ năng tổ chức, quản lí công việc tốt

Siêng năng và chú ý đến chi tiết

Kỹ năng giao tiếp khéo léo

Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt huyết

Kỹ năng giải quyết vấn đềtốt, phản ứng nhanh, sáng tạo

Khả năng làm việc chuyên nghiệp dưới áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá hiệu suất công việc định kỳ

Thời gian thử việc 2 tháng

Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) vàngày lễQuốcGia (11 ngày)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)

Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của công ty

Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

