Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 78 Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý các dự án Marketing
Quản lý các đối tác quan trọng để đảm bảo việc thực hiện suôn sẻ các mối quan hệtốt đẹp
Hỗ trợ phân tích đối thủ cạnh tranh và thường xuyên cập nhật thông tin cạnh tranh
Có thể đi trường để tìm hiểu và phân tích các chiến lược để phát triển thương hiệu
Xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức, hỗ trợ điều phối và giám sát các khóa học ngoại khóa, các cuộc thi của học viên tại trung tâm (chương trình hè, chương trình khai phóng tài năng)
Lập thống kê ngân sách, ước tính chi phí tổ chức sự kiện và xin duyệt ngân sách
Tiến hành kế hoạch, liên hệ nhà cung cấp, đối tác, sắp xếp, trang trí không gian tổ chức sự kiện
Cập nhật báo cáo cho cấp trên và các bên có liên quan về tất cả các hoạt động, lớp học ngoại khóa và diễn biến của học sinh hàng tuần
Báo cáo, cập nhật những thông tin liên quan đến các lớp học ngoại khóa, về địa điểm và đặt chỗ, hậu cần, mua hàng, lập ngân sách, xem xét các thủ tục về sức khỏe và an toàn đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy tắc và quy định đã được thiết lập và trong ngân sách được phê duyệt

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Cóít nhất 1 năm kinh nghiệmlàm Marketing trong lĩnh vực giáo dục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện ở lĩnh vực giáo dục
Kỹ năng tổ chức, quản lí công việc tốt
Siêng năng và chú ý đến chi tiết
Kỹ năng giao tiếp khéo léo
Sức khoẻ tốt, năng động, nhiệt huyết
Kỹ năng giải quyết vấn đềtốt, phản ứng nhanh, sáng tạo
Khả năng làm việc chuyên nghiệp dưới áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá hiệu suất công việc định kỳ
Thời gian thử việc 2 tháng
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) vàngày lễQuốcGia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của công ty
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

