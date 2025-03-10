Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39/2A Hoàng Dư Khương, Phường 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

- Lên kế hoạch phát triển, quản trị, sáng tạo nội dung và hình ảnh trên các nền tảng Social Media (Tiktok, Youtube, Facebook…)

- Tham gia lên ý tưởng, lên kịch bản, tổ chức sản xuất nội dung video

- Phối hợp với bộ phận quay dựng, content và digital trong sản xuất nội dung video trên các kênh

- Cập nhật xu hướng và nghiên cứu thị trường

- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm Marketing từ 1 năm trở lên, có nghiệm làm Marketing trong các mảng y tế, phòng khám, Spa là một lợi thế.

- Có laptop

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tại Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13.000.000đ - 18.000.000đ/tháng. Bonus khi đạt KPI team.

- Xét tăng lương 1 năm/lần; 12 ngày nghỉ phép hàng năm.

- Phụ cấp, thưởng theo chế độ chính sách của Công ty.

- Tham gia đào tạo kỹ năng và chuyên môn, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quan trọng trong công ty

- Tham gia BHXH theo quy định, thưởng tháng 13, ngày lễ, sinh nhật, teambuilding, du lịch trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME

