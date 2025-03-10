Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 37 Tân Phước, Phường 8,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
Lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline…) như bài viết, idea kịch bản video.
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding…).
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo công ty.
Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để đưa ra những kiến thức thực sự có ích và quý báu.
Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kiến thức
Nắm vững kiến thức nền tảng về marketing: Hiểu các khái niệm cơ bản về marketing, như 4P, STP, SWOT, và các kênh marketing phổ biến.
Kiến thức về content marketing: Hiểu rõ về các loại hình content marketing, quy trình sáng tạo nội dung, và cách đo lường hiệu quả của content marketing.
Kiến thức về SEO: Nắm vững các nguyên tắc SEO cơ bản, như tối ưu hóa từ khóa, xây dựng backlink, và cải thiện thứ hạng website.
Kiến thức về mạng xã hội: Hiểu rõ về các nền tảng mạng xã hội phổ biến, cách thức hoạt động, và cách tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng.
Kiến thức về ngành: Am hiểu về ngành mà công ty đang hoạt động, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng mục tiêu.
Yêu cầu về kỹ năng
Kỹ năng viết lách: Có khả năng viết bài rõ ràng, mạch lạc, hấp dẫn, và phù hợp với từng mục đích và đối tượng.
Kỹ năng sáng tạo: Có khả năng đưa ra những ý tưởng độc đáo, mới lạ, và thu hút sự chú ý của người đọc.
Kỹ năng nghiên cứu: Có khả năng tìm kiếm, tổng hợp, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Kỹ năng chỉnh sửa: Có khả năng chỉnh sửa bài viết, đảm bảo nội dung chính xác, ngữ pháp chuẩn, và hình thức đẹp mắt.
Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng sắp xếp công việc, ưu tiên nhiệm vụ, và hoàn thành công việc đúng hạn.
Kỹ năng sử dụng công cụ: Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho công việc content marketing, như Google Analytics, Google Search Console, các công cụ SEO, và các phần mềm chỉnh sửa ảnh/video cơ bản.
Yêu cầu về kinh nghiệm
Có kinh nghiệm làm content marketing: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực content marketing, hoặc đã từng tham gia các dự án liên quan đến content marketing.
Có portfolio: Ứng viên nên có portfolio các bài viết hoặc dự án đã thực hiện để chứng minh năng lực của mình.
Yêu cầu về thái độ
Chăm chỉ, nhiệt tình: Luôn sẵn sàng học hỏi, trau dồi kiến thức, và làm việc hết mình để hoàn thành công việc.
Có trách nhiệm: Luôn chịu trách nhiệm về công việc được giao, và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn và chất lượng.
Có tinh thần cầu tiến: Luôn muốn cải thiện kỹ năng, nâng cao kiến thức, và đóng góp cho sự phát triển của công ty.
Ngoài ra
Có khả năng ngoại ngữ là một lợi thế.
Có kiến thức về thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.
- Hỗ trợ cơm trưa
- Thưởng thâm niên, thưởng KPI, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37 Tân Phước, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

