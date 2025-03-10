Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo Google Ads cho khách hàng, với khối lượng khoảng 20 dự án/tháng.
Phát triển và triển khai kế hoạch chiến lược quảng cáo Google Ads, bao gồm nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch ngân sách, lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp.
Phân tích, đánh giá các chiến dịch quảng cáo dựa trên các chỉ số về CPM, CPC, CPV, CTR, CPA, đưa ra định hướng / giải pháp thay đổi kịp thời dựa trên kết quả phân tích để phù hợp với nhu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.
Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Quản lý và giám sát ngân sách quảng cáo của khách hàng, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Phối hợp với team (khoảng 2 người) để hoàn thành các dự án.
Thực hiện các cuộc họp với khách hàng để trình bày báo cáo, giải đáp thắc mắc và cập nhật tiến độ dự án.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới về Google Ads, các xu hướng quảng cáo online.
Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao hiệu quả marketing (theo KPI) trước BAN ĐIỀU HÀNH.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn/kinh nghiệm:
Có ít nhất 2 - 3 năm trở lên kinh nghiệm chạy thực tế về mảng Google Adwords.
Kinh nghiệm thực chiến quản lý ads nhiều lĩnh vực/ngành hàng khác nhau như: Sản xuất, Dịch vụ, FnB, Thời trang, Mỹ phẩm, Điện tử điện lạnh, Gia dụng,... với ngân sách lớn.
Thành thạo các tính năng và công cụ của Google Ads (Search, Display, Shopping, YouTube, Discovery...), Google Analytics và các công cụ phân tích dữ liệu khác
Có kinh nghiệm tạo GMC thị trường nước ngoài (Referencing Google Merchant Center)
Hiểu về cơ chế Target, Re-target, Re-marketing của Google và đề xuất kết hợp với các kênh thuộc nền tảng khác. (faceboook...)
Giao tiếp tiếng Anh trong công việc là lợi thế.
Sử dụng thành thạo: Google Analytics, Google Ads, Canva, ChatGPT/Bard/Poe, 365 Office,...
Về kỹ năng làm việc:
Kỹ năng làm việc với khách hàng: Giao tiếp, họp hành báo cáo, trình bày kế hoạch. (QUAN TRỌNG)
Kỹ năng phân tích dữ liệu: Khả năng sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi, đánh giá và đưa ra biện pháp cải thiện hiệu suất quảng cáo
Kỹ năng quản lý dự án: Khả năng lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án Google Ads đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Kỹ năng giải quyết xử lý vấn đề: GIẢI QUYẾT 100% MỌI VẤN ĐỀ VỚI KHÁCH HÀNG.

Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực khi phỏng vấn theo chính sách lương 3P.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

