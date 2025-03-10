Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STUDIO-Y SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cao Ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

TUYỂN DỤNG CONTENT - STUDIO Y SAIGON

Thời gian làm việc: Full-time, 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng và sản xuất nội dung hấp dẫn cho FanPage, TikTok, Instagram, YouTube (bao gồm bài viết, hình ảnh, video).

Sử dụng Canva để chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế bài đăng chuyên nghiệp.

Dựng video bằng CapCut với các dạng nội dung như daily vlog, video theo trend, giới thiệu sản phẩm với mở đầu thu hút.

Phát triển hoạt động Livestream: Tham khảo, đề xuất ý tưởng và tổ chức mini game giúp tăng tương tác cho các buổi livestream.

Quản lý nội dung: Duyệt, lên lịch và sắp xếp bài đăng hàng ngày trên các nền tảng mạng xã hội.

Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Sáng tạo, có tư duy nội dung tốt và khả năng viết lách cuốn hút.

Thành thạo Canva & CapCut để chỉnh sửa hình ảnh, dựng video.

Có gu thẩm mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực beauty, mỹ phẩm.

Chủ động, siêng năng, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực và tôn trọng deadline.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung mỹ phẩm.

Cam kết gắn bó lâu dài, không bị vướng bận việc học hoặc công việc khác.

Quyền lợi:

Nhận lương tháng 13

BHXH, BHYT theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hòa đồng, sáng tạo

