Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ UMI DENTIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27 Lê Quý Đôn, Phường võ thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên các kênh Onlinecủa công ty..

Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing…), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,công nghệ thông tin…

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực từ 1-2 năm

Có khả năng nắm bắt nhanh về các sản phẩm Công nghệ , kỹ thuật Yêu thích viết lách, chia sẻ & mạng xã hội Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Đã từng làm trong lĩnh vực mỹ phẩm, nha khoa là một lợi thế

Tại CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ UMI DENTIST Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp: gửi xe, ăn trưa.

Thưởng Lễ, Tết,...

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Du lịch hàng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ UMI DENTIST

