Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỖ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 442 Võ Văn Tần, Phường 5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và nắm bắt insights khách hàng, xu hướng (trending) mới nhất để áp dụng vào việc xây dựng nội dung, nghiên cứu thị trường và đối thủ.

Cùng team tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Digital Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự

Hiểu biết về ngành thời trang và thị trường thời trang

Khả năng phân tích và nắm bắt nhu cầu, hành vi khách hàng, có tư duy sáng tạo, đổi mới

Kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông thương hiệu

Kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng các công cụ tăng tương tác khi sản xuất hình ảnh, video

Tư duy hình ảnh và video sắc bén, sáng tạo và có khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỖ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ nâng lương, hưởng phụ cấp, thưởng, sinh nhật, lương tháng 13 theo quy định và chính sách Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người nổi tiếng, học hỏi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỖ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.