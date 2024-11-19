Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER làm việc tại Thái Bình thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER làm việc tại Thái Bình thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 236 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Viết, sáng tạo, phát triển, biên tập nội dung / tin / bài PR... cho các kênh digital của công ty: webiste, fanpage, social ads,...
Thường xuyên nghiên cứu chuyên sâu sản phẩm,insights của khách hàng để xây dựng nội dung bài viết một cách sáng tạo, sâu sắc và khác biệt
Nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề/lĩnh vực được giao để nắm rõ trọn vẹn kiến thức như một chuyên gia để đề xuất ra các chủ đề bài viết, các ý tưởng nội dung một cách sâu sắc và sáng tạo
Kết nối, quản lý, làm việc với các bạn cộng tác viên content bên ngoài để xây dựng nội dung theo chiến lược được giao
Viết kịch bản Video cho các kênh Youtube, Tiktok...(không bắt buộc nhưng nếu biết sẽ là một lợi thế lớn)
Chụp ảnh sản phẩm,xử lý hình ảnh cơ bản (không bắt buộc)
Hổ trợ cho các bộ phận khác trong việc xây dựng nội dung (nếu có yêu cầu)
Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng, quý dựa theo chiến lược marketing

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 hoặc mới ra trường (có thể làm việc tối thiểu 4 ngày fulltime/ tuần, ưu tiên các bạn có thể làm việc fulltime 5,5 ngày/tuần). Đang học tại các chuyên ngành liên quan đến truyền thông,báo chí, marketing, thiết kế, sáng tạo, social media...
Đam mê công việc viết lách, sáng tạo nội dung
Có tính cầu toàn, tỉ mỉ trong công việc luôn hướng đến sự sâu sắc, chất lượng, ghét sự hời hợt, đơn điệu, cơ bản (mục tiêu hướng đến không phải là 8 điểm mà phải là 9 đến 10 điểm)
Có khả năng lập kế hoạch, tư duy logic tốt. Đam mê nghiên cứu tâm lý người dùng, tối ưu hóa hiệu quả Marketing.
Biết chụp ảnh đẹp, có mắt thẩm mỹ cao
Biết photoshop, Biết quay và edit video cơ bản là một lợi thế (không bắt buộc)
Là một người có năng lượng tích cực, vui vẻ, cởi mở, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương thực tập: 3tr-6tr (hoặc hơn nếu bạn có năng lực)
Lâu Lâu được bao trà sữa, cà phê
Tháng nào cũng được mời đi ăn nhậu
Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức
Mỗi tháng sẽ được 1 ngày nghỉ phép
Xét review tăng lươngkhi bạn có năng lực
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chú trọng sáng tạo hơn chạy số.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Từ 8h – 18h. Nghỉ trưa: 12h-13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 236 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

