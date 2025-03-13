Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GNT làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - 280 Ngô Thì Nhậm,Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lên ý tưởng và xây dựng kế hoạch nội dung cho các kênh truyền thông (Website, Fanpage, Instagram, TikTok, Email Marketing,...).

Viết bài chuẩn SEO cho website với các dạng như blog, bài tin tức, mô tả sản phẩm, và các nội dung khác nhằm tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Biên tập và chỉnh sửa nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và từng kênh truyền thông.

Xây dựng nội dung quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads) với tiêu chí thu hút và chuyển đổi cao.

Phối hợp với team Design và Media để sản xuất các nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video, infographic,...) nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các nội dung đã triển khai thông qua các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights,...

Nghiên cứu xu hướng nội dung mới và cập nhật thông tin thị trường để đề xuất ý tưởng cải tiến.

Quản lý và phát triển cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội, tương tác và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan

-Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương.

-Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo và linh hoạt trong việc xử lý nội dung.

-Hiểu biết về SEO và cách tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội.

-Thành thạo các công cụ hỗ trợ content như WordPress, Google Analytics, Ahrefs,... là một lợi thế.

- Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GNT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, Thu nhập 7tr- 9tr (thỏa thuận khi phỏng vấn)

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.