Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Tầng 5, Tòa nhà P&T Building, Số 27

- 29 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Nguyên Liệu ( Đã có sẵn)
- Video: Lương lớn video từ KOLs/KOCs/ Team Media tự sản xuất
- Hình ảnh: Ảnh chụp KOCs /KOLs /Feedback khách hàng/Hình ảnh thiết kế
- Thông tin sản phẩm: Được đào tạo về sản phẩm để viết nội dung phục vụ chiến dịch quảng cáo
2. Content: (Mix, Spy)
- Sáng tạo nội dung dựa trên nguyên vật liệu có sẵn.
( Edit Nội Dung Phù Hợp Để Chạy Quảng Cáo)
3. Đốt Ads: (Scale, VÍT)
- Ngân sách tối thiểu: 200 triệu/tháng, ngân sách tối đa "không giới hạn".
- Chạy trên tài khoản Agency BM của công ty

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam
- Kinh nghiệm > 1 năm
- Đã chạy bán sản phẩm tiêu dùng, mỹ phẩm, gia dụng, đông y,..
- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập dựa trên lương cơ bản, KPI, và phúc lợi
- Lương cơ bản 9 - 15 triệu
- Hoa hồng: Thưởng trên tổng doanh thu
- Môi trường làm việc Genz thoải mái thân thiện và năng động
- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27-29 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

