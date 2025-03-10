Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Thái Bình thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Tầng 5, Tòa nhà P&T Building, Số 27 - 29 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1. Nguyên Liệu ( Đã có sẵn)

- Video: Lương lớn video từ KOLs/KOCs/ Team Media tự sản xuất

- Hình ảnh: Ảnh chụp KOCs /KOLs /Feedback khách hàng/Hình ảnh thiết kế

- Thông tin sản phẩm: Được đào tạo về sản phẩm để viết nội dung phục vụ chiến dịch quảng cáo

2. Content: (Mix, Spy)

- Sáng tạo nội dung dựa trên nguyên vật liệu có sẵn.

( Edit Nội Dung Phù Hợp Để Chạy Quảng Cáo)

3. Đốt Ads: (Scale, VÍT)

- Ngân sách tối thiểu: 200 triệu/tháng, ngân sách tối đa "không giới hạn".

- Chạy trên tài khoản Agency BM của công ty

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam

- Kinh nghiệm > 1 năm

- Đã chạy bán sản phẩm tiêu dùng, mỹ phẩm, gia dụng, đông y,..

- Có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập dựa trên lương cơ bản, KPI, và phúc lợi

- Lương cơ bản 9 - 15 triệu

- Hoa hồng: Thưởng trên tổng doanh thu

- Môi trường làm việc Genz thoải mái thân thiện và năng động

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

- Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

- Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS

