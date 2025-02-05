Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm: Digital marketing, Performance marketing....
Nghiên cứu và phân tích các thông tin thị trường, sản phẩm, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng mới của nền tảng, đưa ra kế hoạch triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp mới định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ có 1 năm kinh nghiệm chuyên chạy quảng cáo trên các trang thương mại điện tử shopee, lazada, tiktok...
Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành
Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh

Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8tr, thử việc 2 tháng.
Thu nhập : 10.000.000 - 35.000.000 VND (Lương cứng + Lương KPI +Thưởng Doanh thu)
Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức
Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.
Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan, BHXH đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

