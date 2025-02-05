Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm: Digital marketing, Performance marketing....
Nghiên cứu và phân tích các thông tin thị trường, sản phẩm, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng mới của nền tảng, đưa ra kế hoạch triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp mới định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành
Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh
Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 10.000.000 - 35.000.000 VND (Lương cứng + Lương KPI +Thưởng Doanh thu)
Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức
Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.
Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan, BHXH đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI