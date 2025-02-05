Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm: Digital marketing, Performance marketing....

Nghiên cứu và phân tích các thông tin thị trường, sản phẩm, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng mới của nền tảng, đưa ra kế hoạch triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất giải pháp mới định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ có 1 năm kinh nghiệm chuyên chạy quảng cáo trên các trang thương mại điện tử shopee, lazada, tiktok...

Có tinh thần trách nhiệm, tính chủ động cao trong công việc, yêu thích việc học hỏi.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Sẵn sàng hợp tác và linh hoạt trong công việc để đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành

Hoà đồng, vui vẻ, sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh

Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8tr, thử việc 2 tháng.

Thu nhập : 10.000.000 - 35.000.000 VND (Lương cứng + Lương KPI +Thưởng Doanh thu)

Được làm việc & học hỏi trực tiếp từ các nhân sự có chuyên môn cao trong tổ chức

Được làm việc trong môi trường minh bạch, ủng hộ việc học hỏi, thăng tiến phụ thuộc 100% vào nỗ lực & kết quả đạt được của cá nhân bạn.

Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan, BHXH đầy đủ

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tbyt Mei-medic

