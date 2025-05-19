Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 5A Đường Số 3, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung video ngắn về lĩnh vực nội thất, vlxd, hàng tiêu dùng trên kênh tiktok

Viết kịch bản video theo trend, viral, đảm bảo thu hút người xem ngay từ giây đầu tiên.

Phối hợp với team quay, dựng video để triển khai công việc.

Theo dõi xu hướng TikTok, Instagram, YouTube để cập nhật nội dung mới, sáng tạo phù hợp với thị hiếu người xem.

Đề xuất các chiến dịch content viral để tăng tương tác và bán hàng.

Làm nội dung đa dạng ngành hàng, bắt trend và đổi mới thường xuyên

Tốt nghiệp ĐH (Ưu tiên: Marketing, Báo chí, Truyền thông...)

Có tối thiểu 2năm kinh nghiệm trở lên

Biết cập nhật và bắt trend nhanh, sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng.

Hiểu về thuật toán TikTok, YouTube Shorts, Reels, biết cách tối ưu video để dễ viral.

QUYỀN LỢI

Lương cơ bản: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

Cung cấp máy tính làm việc.

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.

Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp.

Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Truyền hình / Báo chí / Biên tập

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin