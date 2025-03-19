Tuyển Digital Marketing Công Ty Tnhh Thương Mại Quyên Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 203 TL41, Phường Thạnh Lộc, Q12, Tp HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích dữ liệu và lập kế hoạch

• Thu thập, phân tích số liệu bán hàng và thị trường để xây dựng các chiến lược Trade Marketing hiệu quả.

• Lập kế hoạch khuyến mãi, chương trình trưng bày tại điểm bán và chính sách giá phù hợp với các kênh phân phối.

• Tổ chức thu thập thông tin thị trường.

2. Làm việc với các phòng ban liên quan:

• Tư vấn các chương trình Trade Marketing dựa trên mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp ở kênh MT và CVS

• Phối hợp với Phòng kinh doanh tổ chức triển khai lắp đặt bảng hiệu, tài trợ tủ kệ trưng bày và các vật phẩm quảng cáo khác cho kênh bán hàng bao gồm GT, MT, tiêu thụ đặc biệt.

• Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Phòng Marketing để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

3. Phát triển kênh MT, CVS

• Mở rộng và củng cố các chuỗi siêu thị hiện có của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, QTKD, Kinh tế,..

• Có kiến thức tổng hợp về marketing, thương hiệu, bán hàng, NCTT, sự kiện.

• Có tư duy định hướng kinh doanh, nhạy cảm với những vấn đề quan trọng có thể xảy ra trong kinh doanh.

• Biết phân tích dữ liệu, không chỉ hiểu mà còn đưa ra được các phương án, giải pháp từ các con số liên quan đến Trade hay Sales

• Có khả năng giao tiếp và kết nối với các phòng ban, đặc biệt là phòng Kế toán và Brand Marketing để hiểu rõ vấn đề về tài chính cũng như các chiến lược từ phòng ban Brand Marketing.

• Trung thực, sáng tạo, năng động, có tinh thần trách

• Phát triểm thêm các chuỗi siêu thị khác mà công ty chưa vào đươc.

• Xây dựng và triển khai các chính sách phù hợp với từng kênh phân phối MT.

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả các hoạt động Trade Marketing, đồng thời điều chỉnh khi cần thiết nhiệm cao, chịu áp lực cao trong công việc.

• Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh.

• Có ít nhất 03 năm công tác tại vị trí tương đương, ưu tiên có thế mạnh hỗ trợ các kênh MT.

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Quyên Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động

• Lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực

• Các chế độ phúc lợi khác như: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, du lịch định kì hàng năm, thưởng lễ tết, …

• Cơ hội phát triển lên các vị trí cấp quản lý

• Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Quyên Beauty

