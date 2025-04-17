Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚ CƯỜNG SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà The Sun, Số 8 Đường 66 Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc hỗ trợ CEO, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Giám đốc.

Ghi nhận, triển khai các chỉ đạo từ cấp trên.

Trợ lý giám đốc xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch hoạt động cho phòng ban. Ngoài ra báo cáo với Giám đốc điều hành CEO để điều phối, giám sát hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Lập báo cáo theo định kỳ cho Giám đốc/phòng ban khác.

Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu công việc của công ty, các công tác liên quan đến nhân sự, hỗ trợ lập ngân sách và giám sát nguồn ngân sách này.

Thay mặt Giám đốc đưa ra các quyết định khi cần thiết, giám sát tiến độ công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm về digital marketing , đã từng là marketing assitant là một lợi thế

Tốt nghiệp ngành Nhân sự, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing... trường ĐH, Cao đẳng.

Kỹ năng và khung kiến thức:

Microsoft Office: Word, Excel,...

Các chỉ số đánh giá hiệu quả tài chính.

Đã có kinh nghiệm ở những công việc có tính chất người quản lý.

Đã có kinh nghiệm trong việc quản lý và vận hành công việc đạt hiệu quả.

Quản trị nguồn nhân lực.

Hiểu biết về KPI, OKRs.

Có khả năng thẩm định thị trường

Kỹ năng giao tiếp.

Logic thinking

Tư duy tích cực.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng ra quyết định.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚ CƯỜNG SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình thăng tiến:

CEO Assistant → Head of Back Office

Chính sách phúc lợi:

Thưởng phúc lợi theo quý.

Thưởng phúc lợi theo năm.

Nghỉ phép năm 12 ngày.

Team Building định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚ CƯỜNG SOLUTION

