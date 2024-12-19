Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 99 ngõ 87 Láng Hạ , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phân tích bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc.

- Thành thạo autocad.

- Tính toán chi phí vật liệu và các chi phí khác liên quan đến dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, nguồn cung và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán.

- Cập nhật và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.

- Theo dõi và báo cáo về tiến độ dự án, chi phí thực tế so với dự toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các ngành liên quan.

- Đã từng làm về kỹ thuật xây dựng trạm BTS là 1 lợi thế.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý vấn đề linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12.000.000 – 15.000.000vnd

- Bảo hiểm và chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

