Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 99 ngõ 87 Láng Hạ , Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phân tích bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và tài liệu dự án để xác định chính xác khối lượng công việc.
- Thành thạo autocad.
- Tính toán chi phí vật liệu và các chi phí khác liên quan đến dự án.
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ thuật, nguồn cung và thi công để đảm bảo tính chính xác của dự toán.
- Cập nhật và điều chỉnh dự toán khi có thay đổi trong quá trình thực hiện dự án.
- Theo dõi và báo cáo về tiến độ dự án, chi phí thực tế so với dự toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý dự án hoặc các ngành liên quan.
- Đã từng làm về kỹ thuật xây dựng trạm BTS là 1 lợi thế.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý vấn đề linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12.000.000 – 15.000.000vnd
- Bảo hiểm và chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Viễn Thông Thăng Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 99 ngõ 87 Láng Hạ - Phường Trung Liệt - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

