Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán

Theo dõi, quản lý và đối chiếu công nợ với kế toán viên ở các Chi nhánh

Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ

Tính toán và kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNDN

Tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên

Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi có yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có kiến thức vững về Kế toán, Nghiệp vụ kế toán Thuế hoặc Kế toán tổng hợp

Nắm vững các quy định về thuế, chế độ kế toán hiện hành

Thành thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường xây dựng và thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp

