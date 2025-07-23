Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán
Theo dõi, quản lý và đối chiếu công nợ với kế toán viên ở các Chi nhánh
Thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
Tính toán và kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNDN
Tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên
Phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp thông tin tài chính khi cần thiết
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Có kiến thức vững về Kế toán, Nghiệp vụ kế toán Thuế hoặc Kế toán tổng hợp
Nắm vững các quy định về thuế, chế độ kế toán hiện hành
Thành thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường xây dựng và thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG CHI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 852, Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

