Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/08/2025
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 56, phố Hàng Chuối, Phường Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Phụ trách triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục /khu vực được giao;
-Đảm bảo khu vực/ hạng mục phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải đảm bảo thi công đúng/vượt tiến độ và đảm bảo công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
-Hướng dẫn các đội thi công, thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như bản vẽ shop đã được chấp thuận bởi tư vấn, chủ đầu tư;
-Kiểm soát khối lượng thi công phù hợp với Hợp đồng, kiểm soát các khoản thu chi đúng theo thực tế. Phát hiện và báo cáo kịp thời việc hao hụt lãng phí trong quá trình thi công để có phương án điều chỉnh hợp lý;
-Thực hiện việc thanh quyết toán cho TP/NCC/Đội thi công và các khoản chi trên công trường đúng định mức qui định công ty;
- Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tổng thầu nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường;
- Thực hiện nghiệm thu với tổng thầu;
- Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Chịu được áp lực công việc
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt
- Chăm chỉ nhiệt huyết với công việc.
- Sẵn sàng đi dự án các khu vực phía Bắc

Tại CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực từ 15- 20 triệu
- Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép sau khi hết thử việc
- Thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13,14,15
- Du lịch hàng năm trong, ngoài nước
- Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRANG TRÍ VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

