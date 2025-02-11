Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Bến Lức, Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 - thứ bảy
- Ưu tiên ứng viên có thể bắt đầu công việc từ 15/11/2024
Kiểm tra chất lượng đồ gỗ nội thất xuất khẩu tại các nhà máy ở Long An, bao gồm các nhiệm vụ sau:
• Kiểm tra chất lượng sản phẩm furniture theo các công đoạn từ hàng trắng đến đóng gói tại nhà máy – đặc biệt tập trung nghiệm thu 100% sản phẩm trước khi đóng gói;
• Tham gia các buổi kiểm tra mẫu trước sản xuất (mẫu PPS) tại nhà máy cùng với các team khác;
• Hoàn thành các báo cáo nghiệm thu và các báo cáo kiểm tra mẫu trước sản xuất (mẫu PPS);
• Hỗ trợ các công tác test sản phẩm/ test đóng gói khi có yêu cầu của cấp trên;
• Hỗ trợ tìm ra giải pháp để xử lý, khắc phục và phòn ngừa các vấn đề chất lượng (nếu có);
• Hỗ trợ kiểm tra tiến độ nhà máy khi có yêu cầu từ cấp trên;
• Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên;
• Có sức khỏe tốt và biết lái xe máy và có giấy phép lái xe hợp pháp;
Đang cư trú ở Long An hoặc lân cận Bến Lức, Long An;
• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm việc kiểm tra chất lượng hàng gỗ nội thất trong nhà và ngoài trời;
• Có thể đọc, hiểu rõ và kiểm tra bản vẽ CAD với sản phẩm thực tế;
• Hiểu rõ và biết cách áp dụng các Phương pháp nghiệm thu sản phẩm furniture: kiểm 100%, AQL;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Nguyen Duy Hieu, Quarter 2, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất