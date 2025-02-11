Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc The Representative Office of Four Hands LLC In Ho Chi Minh City làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 - thứ bảy

- Ưu tiên ứng viên có thể bắt đầu công việc từ 15/11/2024

Kiểm tra chất lượng đồ gỗ nội thất xuất khẩu tại các nhà máy ở Long An, bao gồm các nhiệm vụ sau:

• Kiểm tra chất lượng sản phẩm furniture theo các công đoạn từ hàng trắng đến đóng gói tại nhà máy – đặc biệt tập trung nghiệm thu 100% sản phẩm trước khi đóng gói;

• Tham gia các buổi kiểm tra mẫu trước sản xuất (mẫu PPS) tại nhà máy cùng với các team khác;

• Hoàn thành các báo cáo nghiệm thu và các báo cáo kiểm tra mẫu trước sản xuất (mẫu PPS);

• Hỗ trợ các công tác test sản phẩm/ test đóng gói khi có yêu cầu của cấp trên;

• Hỗ trợ tìm ra giải pháp để xử lý, khắc phục và phòn ngừa các vấn đề chất lượng (nếu có);

• Hỗ trợ kiểm tra tiến độ nhà máy khi có yêu cầu từ cấp trên;

• Tốt nghiệp Trung học phổ thông (12/12) trở lên;

• Có sức khỏe tốt và biết lái xe máy và có giấy phép lái xe hợp pháp;

Đang cư trú ở Long An hoặc lân cận Bến Lức, Long An;

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm việc kiểm tra chất lượng hàng gỗ nội thất trong nhà và ngoài trời;

• Có thể đọc, hiểu rõ và kiểm tra bản vẽ CAD với sản phẩm thực tế;

• Hiểu rõ và biết cách áp dụng các Phương pháp nghiệm thu sản phẩm furniture: kiểm 100%, AQL;