Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH VIVA VINA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA
- Long An: Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Thăm khám cho lao động có vấn đề về sức khỏe - cấp phát thuốc
Thực hiện nghiệp vụ sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất
Tổ chức thực hiện sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp ngộ độc thực phẩm, ngạt khí...
Tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao động - nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh lao động, phòng - chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm
Lập danh mục mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người lao động
Sắp xếp - quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động đến bộ phận y tế của nhà máy
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ chuyên môn về Y tế lao động do đơn vị y tế đủ điều kiện cấp chứng nhận
Từng làm ở nhà máy sản xuất là một lợi thế
Ứng viên chăm chỉ, có trách nhiêm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước, chế độ đãi ngộ của Công ty.
Thưởng lễ 30/04, 2/9, tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIVA VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI