Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH VIVA VINA làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp Chánh, Đức Lập Thượng, Đức Hoà

Thăm khám cho lao động có vấn đề về sức khỏe - cấp phát thuốc

Thực hiện nghiệp vụ sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động và chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất

Tổ chức thực hiện sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp ngộ độc thực phẩm, ngạt khí...

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về vệ sinh lao động - nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh lao động, phòng - chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm

Lập danh mục mua thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người lao động

Sắp xếp - quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động đến bộ phận y tế của nhà máy

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Có trình độ chuyên môn về y tế: cử nhân điều dưỡng/ điều dưỡng trung học/ hộ sinh viên/ y sĩ/ bác sĩ y tế dự phòng/ bác sĩ

Có chứng chỉ chuyên môn về Y tế lao động do đơn vị y tế đủ điều kiện cấp chứng nhận

Từng làm ở nhà máy sản xuất là một lợi thế

Ứng viên chăm chỉ, có trách nhiêm với công việc

Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước, chế độ đãi ngộ của Công ty.

Thưởng lễ 30/04, 2/9, tháng 13

