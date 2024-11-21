Tuyển Photographer/Video Editor PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 429 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chịu trách nhiệm quay các cảnh video phục vụ cho chiến dịch Performance Marketing, đảm bảo góc quay, ánh sáng và chất lượng video đạt tiêu chuẩn.

Biên tập video sáng tạo và chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của các nền tảng mạng xã hội như Facebook Reels, YouTube Shorts, TikTok, và Instagram.

Phối hợp cùng team Marketing để đưa ra ý tưởng, kịch bản, và câu chuyện phù hợp với thông điệp và mục tiêu của chiến dịch quảng cáo.

Hiểu rõ và áp dụng các quy định về kích thước, thời lượng, định dạng và xu hướng của từng nền tảng mạng xã hội để tối ưu hiệu quả.

Phân tích hành vi người dùng và xu hướng content để tạo ra video thu hút và đáp ứng thị hiếu của người xem.

Luôn theo dõi và cập nhật các xu hướng video mới nhất, để áp dụng vào sản xuất video nhằm đạt hiệu quả quảng cáo tối ưu.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong quay phim, biên tập, và dựng video, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng Performance Marketing.

1 năm kinh nghiệm

Có kiến thức tốt về kỹ thuật quay phim, hiểu rõ các tiêu chí về góc quay, ánh sáng, âm thanh, chất lượng hình ảnh để tạo ra source video chất lượng, phục vụ cho mục tiêu quảng cáo.

kiến thức tốt về kỹ thuật quay phim

Có tư duy sáng tạo, khả năng dựng và biên tập video đa dạng phong cách, linh hoạt với từng nền tảng mạng xã hội (Reel, Short, TikTok).

Có tư duy tốt về nội dung quảng cáo và hiểu biết về trải nghiệm người dùng, biết cách xây dựng câu chuyện và cảm xúc phù hợp với đối tượng mục tiêu.

nội dung quảng cáo

trải nghiệm người dùng

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, hoặc các công cụ tương tự.

Khả năng làm việc tốt cùng team Marketing, nhận feedback và điều chỉnh sản phẩm nhanh chóng.

Độ tuổi từ 22-26 tuổi

Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm từ 8 - 15 triệu (thỏa thuận khi phỏng vấn).

Làm việc tại công ty khởi nghiệp xoay quanh lợi ích của khách hàng, bệnh nhân.

Nhân sự được tầm soát định kỳ hàng năm tại phòng khám.

Chế độ hỗ trợ sức khỏe cho Ba & Mẹ & con cái.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước

Đặc biệt:

Được tạo điều kiện học tập, nâng cao năng lực phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM Y HỌC CHỨNG CỨ DOCTOR CHECK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin