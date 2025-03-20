Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 17 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày;
Xử lý nhanh các lỗi tài khoản, page, BM…;

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 2000-1996
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai Facebook Ads
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục, inhouse, không chạy ĐÔNG Y
Am hiểu chuyên sâu và liên tục cập nhật thông tin chung, các lỗi từ facebook (thủ thuật, mẹo, tool…);
Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân
Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn, tích cực, kỷ luật

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ + Thưởng(KPI). Hiện tại thu nhập thực tế của các nhân sự từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân
Các hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding, liên hoan sinh nhật (hàng tháng), Year End Party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

