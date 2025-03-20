Tuyển Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày;

Xử lý nhanh các lỗi tài khoản, page, BM…;

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 2000-1996

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai Facebook Ads

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục, inhouse, không chạy ĐÔNG Y

Am hiểu chuyên sâu và liên tục cập nhật thông tin chung, các lỗi từ facebook (thủ thuật, mẹo, tool…);

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân

Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn, tích cực, kỷ luật

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ + Thưởng(KPI). Hiện tại thu nhập thực tế của các nhân sự từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân

Các hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding, liên hoan sinh nhật (hàng tháng), Year End Party,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

