Tuyển Kỹ thuật IT FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

FPT Software Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
FPT Software Pro Company

Kỹ thuật IT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại FPT Software Pro Company

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HoLa Park, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

30 Lập trình viên C/C++
Automative
Chương trình đào tạo tân binh Fresher C/C++ là chương trình được xây dựng nhằm giúp các tân binh (nhân viên mới) của FPT Software:
Fresher C/C++

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên đã/sắp tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tự, Tự động hóa... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Yêu thích và đam mê làm việc với lập trình C/C++. Nắm chắc kiến thức lập trình hướng đối tượng OOP trong C++.
- Có thể tham gia đào tạo/làm việc Full-time từ thứ 2 - thứ 6. (Trong trường hợp sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp sẽ được xem xét hỗ trợ nghỉ một số lịch để báo cáo đồ án / thi).
- Ham học hỏi, máu lửa, nhiệt huyết, sẵn sàng chinh chiến đối đầu với thử thách khó khăn tại các dự án phần mềm lớn. Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt, trình độ tương đương: TOEIC 600+ hoặc giao tiếp B1+.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nhận trợ cấp đào tạo toàn khóa học lên đến 20.000.000VND/khóa tùy theo mức độ đóng góp và kết quả đào tạo, mức trợ cấp trung bình từ 6-8M/tháng, với các ứng viên xuất sắc hoặc có thành tích nổi bật: thu nhập sau đào tạo lên đến 15M/tháng.
- Sau đào tạo: Tham gia làm việc tại các dự án với mức thu nhập hấp dẫn tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, nhận thưởng tham gia dự án và lương tháng 13, tùy theo kết quả đào tạo và làm việc. Hưởng các chính sách như: hỗ trợ mua nhà, bảo hiểm FPT care, đào tạo tiếng Nhật và nâng cao chuyên môn...
- Cơ hội phát triển bản thân và làm việc cùng các chuyên gia giỏi nhất của FPT Software và khách hàng lớn đến từ Bắc Mỹ.
- Có cơ hội onsite Hàn, Mỹ, Nhật... nếu thể hiện được năng lực kỹ thuật và ngoại ngữ tốt.
- Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến hàng đầu về C/C++ và Automotive, phát triển kỹ năng mềm & định hướng nghề nghiệp, tư vấn bí quyết thành công từ các chuyên gia.
- Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software Pro Company

FPT Software Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

