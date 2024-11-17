Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty cổ phần Techcom Blockchain
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C9 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

● Tham gia nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dự án thực tế của công ty.
● Vận hành, theo dõi và tối ưu hóa ứng dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng.
● Phối hợp với các nhóm/bộ phận khác như UI/UX Design, Back-end Developer, HR phát triển và vận hành
các dự án/công việc của công ty.
● Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm/quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản
phẩm.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan tới lĩnh vực di động.
● Có nền tảng về HTML/CSS.
● Sử dụng thành thạo JavaScript/TypeScript.
● Clean code và coding standars.
● Có kinh nghiệm sử dụng Redux, Redux-Saga, ReduxToolkit.
● Có kinh nghiệm xây dựng các React Components (HOC).
● Có kinh nghiệm xử lý Push Notification, Firebase
● Có kinh nghiệm với Swift/Java là điểm cộng lớn.
● Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Git, Restful API,...
● Có khả năng xử lý các vấn đề tối ưu hiệu suất ứng dụng (Memory Usage, Memory Leak,...).
● Áp dụng tốt các chuẩn ES6+.
● Có tinh thần, tương tác tốt, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thỏa thuận (từ 8.000.000VND - 14.000.000VND).
● Thưởng lương tháng thứ 13+.
● Thưởng Lễ, Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.
● Nghỉ phép từ 12-18 ngày phép/năm.
● Tăng lương không giới hạn theo khả năng phát triển của từng cá nhân, tối thiểu 2 lần/năm.
● Thời gian làm việc linh động: 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 6 và 02 thứ 7/tháng.
● Tháng có 02 ngày remote.
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
● Thường xuyên có các hoạt động bonding, team building giải tỏa căng thẳng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Công ty cổ phần Techcom Blockchain

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

