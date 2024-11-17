Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C9 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

● Tham gia nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dự án thực tế của công ty.

● Vận hành, theo dõi và tối ưu hóa ứng dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng.

● Phối hợp với các nhóm/bộ phận khác như UI/UX Design, Back-end Developer, HR phát triển và vận hành

các dự án/công việc của công ty.

● Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm/quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản

phẩm.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan tới lĩnh vực di động.

● Có nền tảng về HTML/CSS.

● Sử dụng thành thạo JavaScript/TypeScript.

● Clean code và coding standars.

● Có kinh nghiệm sử dụng Redux, Redux-Saga, ReduxToolkit.

● Có kinh nghiệm xây dựng các React Components (HOC).

● Có kinh nghiệm xử lý Push Notification, Firebase

● Có kinh nghiệm với Swift/Java là điểm cộng lớn.

● Hiểu biết hoặc có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Git, Restful API,...

● Có khả năng xử lý các vấn đề tối ưu hiệu suất ứng dụng (Memory Usage, Memory Leak,...).

● Áp dụng tốt các chuẩn ES6+.

● Có tinh thần, tương tác tốt, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương thỏa thuận (từ 8.000.000VND - 14.000.000VND).

● Thưởng lương tháng thứ 13+.

● Thưởng Lễ, Tết, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.

● Nghỉ phép từ 12-18 ngày phép/năm.

● Tăng lương không giới hạn theo khả năng phát triển của từng cá nhân, tối thiểu 2 lần/năm.

● Thời gian làm việc linh động: 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 6 và 02 thứ 7/tháng.

● Tháng có 02 ngày remote.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

● Thường xuyên có các hoạt động bonding, team building giải tỏa căng thẳng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

