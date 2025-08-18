Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 – 107 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hợp đồng:
Soạn thảo, rà soát, lưu trữ và quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp, đối tác dịch vụ.
Theo dõi vòng đời hợp đồng: báo giá – ký kết – nghiệm thu – thanh toán – gia hạn/kết thúc.
Đảm bảo tuân thủ quy trình phê duyệt, pháp lý và quy định nội bộ.
Theo dõi ngân sách & chi phí:
Theo dõi ngân sách cho các chiến dịch/dự án/hoạt động truyền thông – marketing của công ty.
Đối chiếu chi phí thực tế với kế hoạch, cảnh báo kịp thời vượt ngân sách.
Lập báo cáo ngân sách định kỳ cho cấp quản lý.
Quản lý nhà cung cấp:
Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp về chất lượng – giá – tiến độ.
Duy trì mối quan hệ, theo dõi việc cung ứng dịch vụ/sản phẩm.
Đàm phán điều khoản thương mại, đảm bảo lợi ích tối ưu cho công ty.
Hỗ trợ theo dõi chiến dịch/dự án:
Theo dõi tiến độ triển khai các chiến dịch truyền thông – marketing hoặc dự án nội bộ.
Phối hợp các bộ phận liên quan (truyền thông, tài chính, pháp chế...) để đảm bảo tiến độ – ngân sách – hợp đồng nhất quán.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo tiến độ cho cấp quản lý.
Tham gia cùng triển khai các hoạt động MKT của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Hành chính – Văn phòng hoặc liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý hợp đồng, ngân sách, hoặc admin hỗ trợ chiến dịch.
Có kỹ năng làm việc với nhà cung cấp: tìm kiếm, đàm phán, ký kết và theo dõi thực hiện hợp đồng.
Quản trị hợp đồng và Quản lý ngân sách, chi phí
Làm việc với nhà cung cấp: kỹ năng tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và thương thảo hợp đồng hiệu quả.
Theo dõi dự án/chiến dịch: khả năng kiểm soát tiến độ, phối hợp đa phòng ban, bám sát deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận phù hợp với năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi tham gia HĐLĐ theo quy định
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi Công đoàn và phúc lợi nội bộ khác ngoài lương
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và các chế độ thưởng đột xuất khác
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng chuyên môn và lộ trình thăng tiến cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TM11, Block B, Chung cư Dragon Hill Residence & Suites 1, Phân khu 15A1, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

