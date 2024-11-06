Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP

Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60/2 Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Chúng tôi cần tuyển vị trí giáo viên Toán và Tiếng Việt OFFLINE đến tận nơi làm việc tại Nguyễn Thị Sóc, Hóc Môn, TPHCM. (KHÔNG tuyển ONLINE)
đến tận nơi làm việc
Dạy học cho học sinh từ 4 tuổi đến 10 tuổi theo giáo trình Easy Class.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dạy học cho trẻ em trong độ tuổi tiểu học, đặc biệt là trong khoảng từ 4 đến 10 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 5 triệu/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPERS GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 60/2 Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

