Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Cityland Park Hill, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian & Địa điểm làm việc

Gia sư Hóa: Gò Vấp từ 17h30-20h30 (thứ 3,5,7)

Mô tả công việc

Vai trò hỗ trợ học viên (dành cho vị trí Gia sư/ Giáo viên)

Hỗ trợ củng cố kiến thức môn Hóa cho học viên, 1 lớp từ 3-5 bạn dựa trên giáo trình và tại liệu soạn sẵn

Giải đáp, hướng dẫn học viên (môn học thuộc chuyên môn) trong giờ học tại trung tâm

Hỗ trợ học viên nhận biết điểm mạnh và điểm yếu thông qua các công cụ đánh giá, đo lường của Manabie, từ đó đề xuất kế hoạch phát triển năng lực cho học viên

Xây dựng kế hoạch học tập môn Hóa trong dài hạn và ngắn hạn dựa trên năng lực của học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc chờ bằng

Có năng lực gia sư môn Hóa

Có kinh nghiệm gia sư hoặc luyện thi đại học cho học sinh cấp 3 là một lợi thế

Có đam mê làm việc trong ngành giáo dục

Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, trải nghiệm ứng dụng công nghệ giáo dục hàng đầu

Quyền lợi thuế và bảo hiểm theo luật hiện hành

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng Coaching (cố vấn) qua các buổi đào tạo định kỳ hàng tuần

Con đường thăng tiến rõ ràng, dựa trên kết quả công việc, hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm chất của một nhân sự chuyên nghiệp

Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

