Tuyển Giáo viên/Giảng viên/Gia sư CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Giáo viên/Giảng viên/Gia sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Cityland Park Hill, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên/Giảng viên/Gia sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian & Địa điểm làm việc
Gia sư Hóa: Gò Vấp từ 17h30-20h30 (thứ 3,5,7)
Mô tả công việc
Vai trò hỗ trợ học viên (dành cho vị trí Gia sư/ Giáo viên)
Hỗ trợ củng cố kiến thức môn Hóa cho học viên, 1 lớp từ 3-5 bạn dựa trên giáo trình và tại liệu soạn sẵn
Giải đáp, hướng dẫn học viên (môn học thuộc chuyên môn) trong giờ học tại trung tâm
Hỗ trợ học viên nhận biết điểm mạnh và điểm yếu thông qua các công cụ đánh giá, đo lường của Manabie, từ đó đề xuất kế hoạch phát triển năng lực cho học viên
Xây dựng kế hoạch học tập môn Hóa trong dài hạn và ngắn hạn dựa trên năng lực của học viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 hoặc chờ bằng
Có năng lực gia sư môn Hóa
Có kinh nghiệm gia sư hoặc luyện thi đại học cho học sinh cấp 3 là một lợi thế
Có đam mê làm việc trong ngành giáo dục

Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, trải nghiệm ứng dụng công nghệ giáo dục hàng đầu
Quyền lợi thuế và bảo hiểm theo luật hiện hành
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng Coaching (cố vấn) qua các buổi đào tạo định kỳ hàng tuần
Con đường thăng tiến rõ ràng, dựa trên kết quả công việc, hướng đến phát triển tư duy, kỹ năng, phẩm chất của một nhân sự chuyên nghiệp
Môi trường khởi nghiệp trẻ trung, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MANABIE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Bis Phan Ngữ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

