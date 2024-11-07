Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Mức lương 15 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ocean Park 1, Ocean Park 2, Gia Lâm - Hải Phòng ...và 2 địa điểm khác

Sales Bất động sản/Xây dựng

– Nghiên cứu, tìm hiểu, xác định các thị trường tiềm năng. Phân tích, cập nhật thông tin mới về thị trường đang hoạt động và các sản phẩm mới của công ty.

– Xây dựng chiến lược kinh doanh cho đội nhóm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh công ty đặt ra (Doanh số, nhân sự, marketing......). Chịu trách nhiệm báo cáo với CEO và công ty về quá trình hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh theo tháng/quý/năm.

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh đề ra.

– Quản lý và điều hành trực tiếp công việc của từng Giám Đốc Sàn, Trưởng phòng kinh doanh để bám sát kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm.

– Tổ chức phân bổ mục tiêu doanh số/tuyển dụng/đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của các phòng kinh doanh.

– Tổ chức quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên tư vấn Bất động sản.

– Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Chăm sóc, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

– Hỗ trợ các phòng kinh doanh trong việc đàm phán, chốt giao dịch với khách hàng.

– Động viên, tạo động lực, quản lý, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc và hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về doanh số..

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế/quản trị kinh doanh, hoặc các ngành nghề có liên quan.

– Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, trong đó có từng làm ở vị trí GDKD hoặc vai trò TPKD.

– Có kinh nghiệm quản lý trên 15 NVKD BĐS

– Am hiểu thị trường Bất Động Sản, các vấn đề về quy hoạch, pháp lý... Có kiến thức tốt về tài chính, kinh tế – xã hội và lĩnh vực công ty đang hoạt động.

– Khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện công việc.

– Khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề.

– Kỹ năng quản lý khách hàng, tổ chức sắp xếp và ưu tiên công việc

– Có kỹ năng quản lý, điều hành công việc và đào tạo nhân viên

– Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt đối với khách hàng và nội bộ.

– Quyết đoán, nhạy bén trong đầu tư kinh doanh.

– Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : lương từ 15-35 triệu/tháng (Lương CB + % hoa hồng), chi phí MKT hỗ trợ lên đến 100%

- Tham gia BHXH và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật lao động.

- Du lịch hàng năm hoặc tearm bulding toàn thể công ty

- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết Sáng thứ 7 hàng tuần, từ 8h30 đến 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Thiên Ân

