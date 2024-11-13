Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Quản lý kinh doanh

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

- Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống kinh doanh kênh OTC và ETC với sản phẩm nước kiềm từ thảo dược.
- Đưa ra các chương trình, chính sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách lương kinh doanh, công tác hậu mãi....
- Tổng hợp và phân tích thông tin thị trường sản phẩm, đối thủ cạnh tranh do cấp dưới cung cấp nhằm cải tiến, điều chỉnh kịp thời chương trình bán hàng, chính sách khuyến mại, chăm sóc khách hàng.
- Kiểm soát, đánh giá quá trình triển khai phát triển hệ thống phân phối, phát triển doanh số, chính sách gia tăng điểm bán, bao phủ để có giải pháp phù hợp kịp thời
- Xây dựng, triển khai các biện pháp khuyến khích, thi đua bán hàng trong toàn bộ hệ thống. Tạo động lực cho nhân viên cấp dưới. Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ sale thiện chiến, vững mạnh
- Đưa ra giải pháp kịp thời hỗ trợ các khu vực có vướng mắc trong quá trình triển khai công việc: nhân sự, đại lý, các chương trình bán hàng.... => Giải quyết và quản lý khủng hoảng trong các hoạt động kinh doanh
- Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng, hợp đồng đại lý theo quy định của Công ty
- Đồng hành cùng với bộ phận
- Kết nối với dự án kênh bán hàng khác của công ty (kênh cộng đồng, sàn TMĐT, kênh bán lẻ) để tạo ra các chương trình thúc đẩy doanh thu chung toàn công ty.
- Phối hợp đặc biệt với bộ phận Marketing để thực hiện các chương trình tại điểm, chương trình Marketing truyền thông

Nam nữ tuổi từ 28 - 45 tuổi có khả năng đi công tác thị trường
Năng lượng, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc, tư duy cởi mở tích cực, có mục tiêu rõ ràng, có khả năng thực thi tốt.
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống kinh doanh mảng OTC, ETC, kênh bán lẻ...
Có mối quan hệ network tốt trong ngành dược phẩm
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt
Mong muốn làm việc lâu dài trong môi trường năng động chuyên nghiệp, được trao quyền và sản phẩm mang lại nhiều giá trị cho xã hội.
Ưu tiên ứng viên có mong muốn xây dựng một thương hiệu sức khỏe để đời, cùng Công ty đưa Kiềm thảo dược ra thế giới.

- Lương cứng từ 30.000.000đ -45.000.000đ + thưởng hiệu quả doanh thu -> Thu nhập không giới hạn
Thưởng Quý trong quỹ 3% lợi nhuận công ty
-Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.
ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.
Được làm việc trong môi trường có sự hậu thuẫn tốt của các bộ phận phòng ban khác như: Marketing, Công nghệ thông tin, Trải nghiệm KH, mô hình điểm bán nhượng quyền....
Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước 2-3 lần/ năm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng tết...
[Đặc biệt] Thưởng cổ phần lớn (ESOP) cho những người trung thành và có thành tựu quan trọng trong công ty, trở thành cổ đông và đồng sở hữu công ty. Với lượng cổ phần sẽ được tăng giá ít nhất gấp 2 lần sau mỗi năm, dự kiến sau 5 năm phần thưởng này sẽ tương đương tiền tỉ VNĐ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

