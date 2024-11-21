Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

Mức lương
28 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phú Xuyên

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 28 - 35 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược sản xuất dài hạn phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty trong lĩnh vực gia công cơ khí
Lập kế hoạch sản xuất chi tiết, tối ưu hóa quy trình sản xuất để đảm bảo hiệu quả và chất lượng sản phẩm
Quản lý và điều phối hoạt động của các phân xưởng sản xuất, đảm bảo vận hành suôn sẻ và đáp ứng các yêu cầu về sản lượng, chất lượng và thời gian giao hàng
Giám sát tiến độ sản xuất, phân tích và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Quản lý nguồn lực sản xuất bao gồm nhân sự, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để đảm bảo hiệu quả tối ưu
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan như R&D, mua hàng, kỹ thuật, quản lý chất lượng để đảm bảo quá trình sản xuất thông suốt
Hoạch định nguồn nhân lực cho Nhà máy, kịp thời chỉ đạo việc tuyển dụng và đào tạo, sau khi có kế hoạch được Ban Lãnh đạo Công ty xét duyệt để cung ứng kịp thời các nguồn lực cho sản xuất, bảo đảm sản xuất không bị đình trệ, ách tắc bởi việc cung cấp nguồn lực không kịp thời;
Xây dựng hệ thống Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn 5S; hệ thống quản lý chất lượng ISO
Nghiên cứu, đề xuất áp dụng công nghệ mới trong sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất và đầu tư phát triển
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 28 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Quản lý sản xuất hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng trong lĩnh vực Gia công cơ khí
Có kỹ năng hoạch định chiến lược sản xuất dài hạn và ngắn hạn
Có khả năng quản lý sản xuất hiệu quả, tối ưu hóa quy trình và nguồn lực
Có kỹ năng tham mưu đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất
Có khả năng giám sát tiến độ và đảm bảo các mục tiêu sản xuất được hoàn thành đúng hạn
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự
Có khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định và giải quyết vấn đề
Thông thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý sản xuất
Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Độ tuổi: 35 - 42 tuổi

Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và trách nhiệm của vị trí Giám đốc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty
- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định, ngoài ra còn có các chế độ như: sinh nhật, nghỉ mát...
- Thưởng lễ 30/4 - 1/5 - Tết dương lịch, Lễ 2/9, tết âm lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP cơ khí và kính gia dụng Đồng Tâm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vân La, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

