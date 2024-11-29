Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 68 Đường số 35, P.Long Bình, Thủ Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Lập kế hoạch sản xuất
Quản lý quy trình sản xuất
Đảm bảo chất lượng sản phẩm
Quản lý nhân sự nhà máy
Quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu
Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho:
Quản lý an toàn lao động
Và các nhiệm vụ khác
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về lĩnh vực cơ khí, điện tử, tự động hoá hoặc các ngành nghề liên quan
Có tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám đốc Nhà máy trong các công ty sản xuất sản phẩm cơ khí liên quan đến kim loại tấm hoặc gia công cơ khí chính xác
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực băng tải, băng chuyền, jjg, đồ gá là một lợi thế
Giới tính Nam
Độ tuổi Từ 25 tuổi
Thành thạo các tiêu chuẩn sản xuất
Có kiến thức trong ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa, kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
Có kiến thức tốt về gia công phôi dạng tấm: Cắt, Dập, Chấn, Uốn, Hàn, Nguội.
Có kiến thức sâu rộng về máy móc cơ khí liên quan, hiểu biết qui trình vận hành và bảo dưỡng bảo trì máy móc.
Có kiến thức và am hiểu về tiêu chuẩn Iso, 5S
Kỹ năng khác - Lập kế hoạch và tổ chức phân công theo dõi đánh giá công việc
Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, đối nội đối ngoại;
Có khả năng nắm bắt nhanh chóng thị trường Việt Nam và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
Tính tình kiên định
Chăm chỉ, chịu khó và nhiệt tình với công việc
Luôn chủ động trong công việc
Thái độ làm việc tích cực
Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận từ 30 - 35 triệu/tháng tùy năng lực ứng viên
Thanh toán lương vào ngày 10 hàng tháng
Xét duyệt tăng lương theo định kỳ theo năm, hoặc năng lực tốt và thái độ tốt được đề xuất tăng lương đột xuất.
Thưởng Theo quy định của công ty, thưởng doanh số, thưởng các ngày lễ, Tết
Phụ cấp Xăng xe điện thoại, công tác phí ( nếu có) theo quy đinh công ty
Phúc lợi Sinh nhật, ma chay, hiểu, hỉ, ốm, đau, Rằm Trung Thu,noel, cưới, du lịch nghỉ mát và các hoạt động teambuiding.....
Bảo hiểm xã hội Theo quy định của Luật
Môi trường làm việc Hòa đồng, chuyên nghiệp và vui vẻ
Quy mô công ty: Gần 100 nhân sự
Đào tạo Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước để nâng cao chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam
