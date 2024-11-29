Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 Đường số 35, P.Long Bình, Thủ Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất

Quản lý quy trình sản xuất

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Quản lý nhân sự nhà máy

Quản lý máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu

Quản lý nguyên vật liệu và tồn kho:

Quản lý an toàn lao động

Và các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về lĩnh vực cơ khí, điện tử, tự động hoá hoặc các ngành nghề liên quan

Có tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Giám đốc Nhà máy trong các công ty sản xuất sản phẩm cơ khí liên quan đến kim loại tấm hoặc gia công cơ khí chính xác

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực băng tải, băng chuyền, jjg, đồ gá là một lợi thế

Giới tính Nam

Độ tuổi Từ 25 tuổi

Thành thạo các tiêu chuẩn sản xuất

Có kiến thức trong ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa, kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

Có kiến thức tốt về gia công phôi dạng tấm: Cắt, Dập, Chấn, Uốn, Hàn, Nguội.

Có kiến thức sâu rộng về máy móc cơ khí liên quan, hiểu biết qui trình vận hành và bảo dưỡng bảo trì máy móc.

Có kiến thức và am hiểu về tiêu chuẩn Iso, 5S

Kỹ năng khác - Lập kế hoạch và tổ chức phân công theo dõi đánh giá công việc

Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giải quyết vấn đề, đối nội đối ngoại;

Có khả năng nắm bắt nhanh chóng thị trường Việt Nam và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Tính tình kiên định

Chăm chỉ, chịu khó và nhiệt tình với công việc

Luôn chủ động trong công việc

Thái độ làm việc tích cực

Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 30 - 35 triệu/tháng tùy năng lực ứng viên

Thanh toán lương vào ngày 10 hàng tháng

Xét duyệt tăng lương theo định kỳ theo năm, hoặc năng lực tốt và thái độ tốt được đề xuất tăng lương đột xuất.

Thưởng Theo quy định của công ty, thưởng doanh số, thưởng các ngày lễ, Tết

Phụ cấp Xăng xe điện thoại, công tác phí ( nếu có) theo quy đinh công ty

Phúc lợi Sinh nhật, ma chay, hiểu, hỉ, ốm, đau, Rằm Trung Thu,noel, cưới, du lịch nghỉ mát và các hoạt động teambuiding.....

Bảo hiểm xã hội Theo quy định của Luật

Môi trường làm việc Hòa đồng, chuyên nghiệp và vui vẻ

Quy mô công ty: Gần 100 nhân sự

Đào tạo Được đào tạo, phát triển trong công việc, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được cử đi đào tạo trong nước và ngoài nước để nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác và Tự động hóa Việt Nam

