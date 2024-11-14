Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Giám đốc sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô D5, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, điều hành sản xuất:
_ Xây dựng chiến lược & kế hoạch ngắn, trung, dài hạn và tổ chức sản xuất để đáp ứng kế hoạch sản xuất.
_ Cân đối năng lực của Phòng Sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp
_ Quản lý, sử dụng & phân bổ nguồn nhân lực & nguổn lực khác
_ Theo dõi, giám sát & lập các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất với Ban Giám đốc
_ Giám sát chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình, phát hiện sai sót và điều chỉnh
Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9001, IATF và các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm theo kế hoạch và mục tiêu chung của Công ty
Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
Quản lý điều hành hoạt động phòng Sản xuất: xây dựng mục tiêu, triển khai và giám sat mục tiêu, phân công công việc cho cấp trực tiếp quản lý.
Cải tiến các hạng mục liên quan đến sản xuất, năng suất, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.
Lập báo cáo: tình trạng đơn hàng, phản hồi các bộ phận liên quan, báo cáo công việc.
Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30- 45 tuổi
Giới tính: Nam
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí tương đương của công ty Sản xuất về Cơ khí, điện, lắp ráp
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp trôi chảy.
Kỹ năng quản lý đơn hàng và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Không ngại khó, chịu được áp lực công việc.
Tư duy tốt, chững chạc, chín chắn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ
Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg, BH 24/7)
Dùng cơm tại Công ty
Có xe đưa đước CNV từ Q8 đến Nhà máy và ngược lại
Tăng lương định kỳ hàng năm
Thưởng tháng 13-14
Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Quà quốc tế thiếu nhi, trung thu, quà Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: D3, D4 và một phần D5, KCN Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-san-xuat-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250008
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Sanecore Audio( Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Indu Việt Nam
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Indu Việt Nam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Phương
Hạn nộp: 27/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần In Hà An
Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ Phần In Hà An làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần In Hà An
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Tuyển Giám đốc sản xuất FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 15/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Giám đốc sản xuất LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 80 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc sản xuất TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TIEN TUAN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm