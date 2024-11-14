Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D5, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, điều hành sản xuất:

_ Xây dựng chiến lược & kế hoạch ngắn, trung, dài hạn và tổ chức sản xuất để đáp ứng kế hoạch sản xuất.

_ Cân đối năng lực của Phòng Sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp

_ Quản lý, sử dụng & phân bổ nguồn nhân lực & nguổn lực khác

_ Theo dõi, giám sát & lập các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất với Ban Giám đốc

_ Giám sát chỉ đạo triển khai công việc theo đúng quy trình, phát hiện sai sót và điều chỉnh

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9001, IATF và các tiêu chuẩn chất lượng về sản phẩm theo kế hoạch và mục tiêu chung của Công ty

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Quản lý điều hành hoạt động phòng Sản xuất: xây dựng mục tiêu, triển khai và giám sat mục tiêu, phân công công việc cho cấp trực tiếp quản lý.

Cải tiến các hạng mục liên quan đến sản xuất, năng suất, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

Lập báo cáo: tình trạng đơn hàng, phản hồi các bộ phận liên quan, báo cáo công việc.

Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30- 45 tuổi

Giới tính: Nam

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm làm việc ở vị trí tương đương của công ty Sản xuất về Cơ khí, điện, lắp ráp

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp trôi chảy.

Kỹ năng quản lý đơn hàng và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Không ngại khó, chịu được áp lực công việc.

Tư duy tốt, chững chạc, chín chắn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ

Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg, BH 24/7)

Dùng cơm tại Công ty

Có xe đưa đước CNV từ Q8 đến Nhà máy và ngược lại

Tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng tháng 13-14

Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Quà quốc tế thiếu nhi, trung thu, quà Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

