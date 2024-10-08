Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Giám đốc sản xuất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng

- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế hoạch sản xuất:
Tư vấn, tham mưu cho BTGĐ về lựa chọn phương pháp, cách thức sản xuất mỗi đơn hàng Xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch năng lực sản xuất, xây dựng định mức, định biên nhân sự Thiết lập cải tiến trong quá trình sản xuất Lập kế hoạch trang bị máy móc thiết bị, vật tư, bố trí mặt bằng phục vụ sản xuất Lập kế hoạch và triển khai tổ chức sản xuất. Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng Kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sản xuất
Tư vấn, tham mưu cho BTGĐ về lựa chọn phương pháp, cách thức sản xuất mỗi đơn hàng
Xây dựng kế hoạch tiến độ, kế hoạch năng lực sản xuất, xây dựng định mức, định biên nhân sự
Thiết lập cải tiến trong quá trình sản xuất
Lập kế hoạch trang bị máy móc thiết bị, vật tư, bố trí mặt bằng phục vụ sản xuất
Lập kế hoạch và triển khai tổ chức sản xuất. Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng
Kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch sản xuất
Công tác tổ chức sản xuất:
Tổ chức, bố trí, sắp xếp CBCNV để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Phân công trách nhiệm cho mỗi hoạt động/công đoạn sản xuất; Kiểm soát các bước quy trình thực hiện công việc Phối hợp thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo sự hoạt động bình thường của máy móc thiết bị. Xây dựng các hệ thống chỉ dẫn và phân công công việc cho CBCNV; Phối hợp xây dựng các chính sách nhân sự đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất Kiểm soát chi phí sản xuất so với ngân sách cho phép, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động; Báo cáo tồn kho kịp thời phục vụ sản xuất Đảm bảo chất lượng sản phẩm (QA) và kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC) Tham mưu, đề xuất cho BTGĐ và triển khai thực hiện các giải pháp quản lý chi phí sản xuất sao cho hiệu quả nhất Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để thực hiện kế hoạch sản xuất kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Tổ chức, bố trí, sắp xếp CBCNV để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả
Phân công trách nhiệm cho mỗi hoạt động/công đoạn sản xuất; Kiểm soát các bước quy trình thực hiện công việc
Phối hợp thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo sự hoạt động bình thường của máy móc thiết bị.
Xây dựng các hệ thống chỉ dẫn và phân công công việc cho CBCNV; Phối hợp xây dựng các chính sách nhân sự đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất
Kiểm soát chi phí sản xuất so với ngân sách cho phép, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động; Báo cáo tồn kho kịp thời phục vụ sản xuất
Đảm bảo chất lượng sản phẩm (QA) và kiểm soát chất lượng sản phẩm (QC)
Tham mưu, đề xuất cho BTGĐ và triển khai thực hiện các giải pháp quản lý chi phí sản xuất sao cho hiệu quả nhất
Phối hợp với các phòng ban/đơn vị để thực hiện kế hoạch sản xuất kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động
Xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn trong sản xuất, quản lý nhà xưởng, môi trường sản xuất Chủ động trong việc PCCC cho nhà xưởng và các máy móc thiết bị (MMTB) trong phạm vi quản lý Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các MMTB của xưởng Triển khai, giám sát, chỉ đạo CBCNV tuân thủ quy định về an toàn PCCC
Xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn trong sản xuất, quản lý nhà xưởng, môi trường sản xuất
Chủ động trong việc PCCC cho nhà xưởng và các máy móc thiết bị (MMTB) trong phạm vi quản lý
Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các MMTB của xưởng
Triển khai, giám sát, chỉ đạo CBCNV tuân thủ quy định về an toàn PCCC
Các công tác khác:
Tham gia biên soạn, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chuẩn, tài liệu hướng dẫn vận hành Tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho nhân viên/công nhân của xưởng sản xuất Tham gia đánh giá kỹ năng, tay nghề của nhân viên/công nhân của xưởng sản xuất
Tham gia biên soạn, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chuẩn, tài liệu hướng dẫn vận hành
Tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho nhân viên/công nhân của xưởng sản xuất
Tham gia đánh giá kỹ năng, tay nghề của nhân viên/công nhân của xưởng sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý sản xuất, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm về ngành Gỗ Có kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng Kỹ năng quản lý và hoạch định chiến lược sản xuất tốt Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt Thành thạo các phần mềm quản lý sản xuất
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý sản xuất, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm về ngành Gỗ
Có kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng
Kỹ năng quản lý và hoạch định chiến lược sản xuất tốt
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên số liệu
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Thành thạo các phần mềm quản lý sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điều Xiển, tổ 8, KP9 , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

