Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Trách nhiệm và quyền hạn:

2.Kiểm soát hoạt động sản xuất, quy trình quản lý chất lượng và hệ thống của nhà máy:

3. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự sản xuất.

4. Báo cáo công việc:

- Trình độ học vấn: Đại học/ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Cơ Khí, Kỹ Thuật, Xây Dựng.

- Có ít nhất kinh nghiệm 05 năm vị trí Giám đốc, Quản đốc nhà máy.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, tự tin

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc cao

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng thích ứng với sự thay đổi, quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp tốt

- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...)

- Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật để ứng dụng trong công tác.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- Được cấp phát trang thiết bị làm việc

- Hỗ trợ cơm trưa

- Đầy đủ chế độ bảo hiểm

- Các chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

