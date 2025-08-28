Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hoà - cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát hợp đồng; Kiểm tra công nợ của khách hàng theo chứng từ phát sinh công nợ,

hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn…

- Quản lý công nợ khách hàng: căn cứ vào doanh thu, số tiền khách hàng trả để quản lý công nợ và thực

hiện thu hồi công nợ.

- Xuất hóa đơn bán hàng: Dựa theo hợp đồng, tiến độ thanh toán, bàn giao hàng hóa/dịch vụ/ xây lắp công

trình, kế toán doanh thu sẽ lập hóa đơn cho từng khách hàng tuân thủ quy tắc ghi nhận doanh thu.

- Ghi nhận doanh thu hàng tháng: Thông qua các hóa đơn, chứng từ kế toán doanh thu sẽ tập hợp và ghi

nhận doanh thu theo từng thời điểm phát sinh

- Lập báo cáo doanh thu: Định kỳ và theo yêu cầu quản lý

Yêu Cầu Công Việc

5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các công ty đầu tư (CĐT

thuộc lĩnh vực BĐS là một lợi thế)

Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành

có liên quan

Yêu cầu giới tính: Nam – Nữ

Yêu cầu độ tuổi: Tuổi từ 30

Yêu cầu khác:

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, các ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán chủ đầu tư là một

lợi thế

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm phục vụ công việc, sử dụng thành thạo phần mềm kế

toán của Công ty trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao

- Có kinh nghiệm lập các báo cáo tài chính

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán, có khả năng phân tích báo cáo tài chính.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 18 -20 triệu+ thưởng lễ tết + du lịch/nghỉ mát theo chính sách công ty. Sau Thử việc Thu nhập thỏa thuận theo năng lực 20-25

triệu/ tháng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, năng động và thân thiện.

- Thu nhập tương xứng với năng lực làm việc và thưởng cho những người đóng góp xuất sắc.

- BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

