Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
- Hà Nội: Yên Hoà
- cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát hợp đồng; Kiểm tra công nợ của khách hàng theo chứng từ phát sinh công nợ,
hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn…
- Quản lý công nợ khách hàng: căn cứ vào doanh thu, số tiền khách hàng trả để quản lý công nợ và thực
hiện thu hồi công nợ.
- Xuất hóa đơn bán hàng: Dựa theo hợp đồng, tiến độ thanh toán, bàn giao hàng hóa/dịch vụ/ xây lắp công
trình, kế toán doanh thu sẽ lập hóa đơn cho từng khách hàng tuân thủ quy tắc ghi nhận doanh thu.
- Ghi nhận doanh thu hàng tháng: Thông qua các hóa đơn, chứng từ kế toán doanh thu sẽ tập hợp và ghi
nhận doanh thu theo từng thời điểm phát sinh
- Lập báo cáo doanh thu: Định kỳ và theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
thuộc lĩnh vực BĐS là một lợi thế)
Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành
có liên quan
Yêu cầu giới tính: Nam – Nữ
Yêu cầu độ tuổi: Tuổi từ 30
Yêu cầu khác:
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, các ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán chủ đầu tư là một
lợi thế
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm phục vụ công việc, sử dụng thành thạo phần mềm kế
toán của Công ty trong lĩnh vực nghiệp vụ được giao
- Có kinh nghiệm lập các báo cáo tài chính
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán, có khả năng phân tích báo cáo tài chính.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì
triệu/ tháng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, năng động và thân thiện.
- Thu nhập tương xứng với năng lực làm việc và thưởng cho những người đóng góp xuất sắc.
- BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI