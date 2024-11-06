Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
- Hà Nội: Tòa nhà Building 249 Kim Mã, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận
1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh
- Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm công ty kinh doanh (điện thoại, máy tính bảng, laptop, điện tử gia dụng,..).
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh từ đó đề xuất chiến lược phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, tài chính) để xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng cửa hàng và toàn hệ thống.
- Đề xuất chiến lược về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mại nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, tăng doanh thu.
- Quản lý quan hệ với các nhà cung cấp, các đối tác.
1.2. Quản lý và phát triển chuỗi cửa hàng
- Quản lý hoạt động mở mới các cửa hàng, bao gồm việc tìm kiếm địa điểm, xây dựng concept trưng bày và trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng ở từng cửa hàng để phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.
- Theo dõi hiệu suất kinh doanh và đảm bảo mục tiêu doanh thu của từng cửa hàng
- Có các giải pháp điều chỉnh, cải thiện hiệu quả hoạt động khi cần.
1.3. Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý ngân sách
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho hệ thống bán lẻ, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, khách hàng, chất lượng dịch vụ,...
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới, cho từng cửa hàng...
- Quản lý ngân sách hoạt động, lợi nhuận và chi phí của từng cửa hàng.
1.4. Quản lý và phát triển đội ngũ
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh bán lẻ
- Xây dựng KPI và quy trình đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên
- Đảm bảo đội ngũ bán lẻ có đủ năng lực và động lực nhằm đạt được mục tiêu doanh số.
1.5. Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động
- Phân tích số liệu kinh doanh và hành vi khách hàng để có các điều chỉnh chiến lược kịp thời.
- Báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính cho Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hiểu biết sâu rộng về bán hàng, quản lý kinh doanh, trade marketing, dịch vụ khách hàng, nghiên cứu thị trường,...
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, phân tích thị trường
- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý ngân sách
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng bán hàng
- Sẵn sàng đi công tác (nếu cần), chịu được áp lực cao và có khả năng làm việc linh hoạt.
- Giáo tiếp tiếng Anh và thành thạo các ứng dụng văn phòng.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng KPI
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Các chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty
- Tham gia các hoạt động team building
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
