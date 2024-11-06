Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Building 249 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh
- Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm công ty kinh doanh (điện thoại, máy tính bảng, laptop, điện tử gia dụng,..).
- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh từ đó đề xuất chiến lược phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, tài chính) để xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng cửa hàng và toàn hệ thống.
- Đề xuất chiến lược về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mại nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, tăng doanh thu.
- Quản lý quan hệ với các nhà cung cấp, các đối tác.
1.2. Quản lý và phát triển chuỗi cửa hàng
- Quản lý hoạt động mở mới các cửa hàng, bao gồm việc tìm kiếm địa điểm, xây dựng concept trưng bày và trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng ở từng cửa hàng để phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.
- Theo dõi hiệu suất kinh doanh và đảm bảo mục tiêu doanh thu của từng cửa hàng
- Có các giải pháp điều chỉnh, cải thiện hiệu quả hoạt động khi cần.
1.3. Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý ngân sách
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho hệ thống bán lẻ, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, khách hàng, chất lượng dịch vụ,...
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới, cho từng cửa hàng...
- Quản lý ngân sách hoạt động, lợi nhuận và chi phí của từng cửa hàng.
1.4. Quản lý và phát triển đội ngũ
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh bán lẻ
- Xây dựng KPI và quy trình đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên
- Đảm bảo đội ngũ bán lẻ có đủ năng lực và động lực nhằm đạt được mục tiêu doanh số.
1.5. Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động
- Phân tích số liệu kinh doanh và hành vi khách hàng để có các điều chỉnh chiến lược kịp thời.
- Báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc bán lẻ ngành hàng CNTT - viễn thông, bao gồm quản lý hệ thống cửa hàng và phát triển cửa hàng mới.
- Hiểu biết sâu rộng về bán hàng, quản lý kinh doanh, trade marketing, dịch vụ khách hàng, nghiên cứu thị trường,...
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, phân tích thị trường
- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý ngân sách
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng bán hàng
- Sẵn sàng đi công tác (nếu cần), chịu được áp lực cao và có khả năng làm việc linh hoạt.
- Giáo tiếp tiếng Anh và thành thạo các ứng dụng văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng KPI
- Có cơ hội phát triển và thăng tiến
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Các chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty
- Tham gia các hoạt động team building
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64 Vũ Phạm Hàm, KĐT Trung Yên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

