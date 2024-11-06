Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Building 249 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT

1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh

- Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm công ty kinh doanh (điện thoại, máy tính bảng, laptop, điện tử gia dụng,..).

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh từ đó đề xuất chiến lược phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, tài chính) để xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng cửa hàng và toàn hệ thống.

- Đề xuất chiến lược về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mại nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận, tăng doanh thu.

- Quản lý quan hệ với các nhà cung cấp, các đối tác.

1.2. Quản lý và phát triển chuỗi cửa hàng

- Quản lý hoạt động mở mới các cửa hàng, bao gồm việc tìm kiếm địa điểm, xây dựng concept trưng bày và trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng ở từng cửa hàng để phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.

- Theo dõi hiệu suất kinh doanh và đảm bảo mục tiêu doanh thu của từng cửa hàng

- Có các giải pháp điều chỉnh, cải thiện hiệu quả hoạt động khi cần.

1.3. Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý ngân sách

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho hệ thống bán lẻ, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, khách hàng, chất lượng dịch vụ,...

- Đảm bảo mục tiêu doanh thu: lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới, cho từng cửa hàng...

- Quản lý ngân sách hoạt động, lợi nhuận và chi phí của từng cửa hàng.

1.4. Quản lý và phát triển đội ngũ

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh bán lẻ

- Xây dựng KPI và quy trình đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên

- Đảm bảo đội ngũ bán lẻ có đủ năng lực và động lực nhằm đạt được mục tiêu doanh số.

1.5. Theo dõi và báo cáo kết quả hoạt động

- Phân tích số liệu kinh doanh và hành vi khách hàng để có các điều chỉnh chiến lược kịp thời.

- Báo cáo kết quả kinh doanh và các chỉ số tài chính cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc bán lẻ ngành hàng CNTT - viễn thông, bao gồm quản lý hệ thống cửa hàng và phát triển cửa hàng mới.

- Hiểu biết sâu rộng về bán hàng, quản lý kinh doanh, trade marketing, dịch vụ khách hàng, nghiên cứu thị trường,...

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, phân tích thị trường

- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý ngân sách

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng bán hàng

- Sẵn sàng đi công tác (nếu cần), chịu được áp lực cao và có khả năng làm việc linh hoạt.

- Giáo tiếp tiếng Anh và thành thạo các ứng dụng văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng theo doanh số bán hàng, thưởng KPI

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Các chính sách, chế độ phúc lợi của Công ty

- Tham gia các hoạt động team building

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Nam Á

