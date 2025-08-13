Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Hoàng Sa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập xuất hàng theo đơn hàng

Đi lấy hàng, phân loại hàng theo danh đơn hàng

Đóng gói hàng hóa nếu được yêu cầu

Thực hiện sắp xếp & kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ

Tuân thủ các quy định về an toàn, giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ (5S)

Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phổ thông trung học

Có khả năng làm việc độc lập hoặc đa nhiệm

Cẩn thận và tập trung vào chi tiết

Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc

Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 (tính theo tỷ lệ làm việc trong năm)

Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản

Sinh nhật: 200k

nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.