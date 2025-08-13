Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Hoàng Sa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập xuất hàng theo đơn hàng
Đi lấy hàng, phân loại hàng theo danh đơn hàng
Đóng gói hàng hóa nếu được yêu cầu
Thực hiện sắp xếp & kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ
Tuân thủ các quy định về an toàn, giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ (5S)
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phổ thông trung học
Có khả năng làm việc độc lập hoặc đa nhiệm
Cẩn thận và tập trung vào chi tiết
Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc

Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 (tính theo tỷ lệ làm việc trong năm)
Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản
Sinh nhật: 200k
nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Nhà Sacom Chip Sáng, Lô T2-4, Đường D1, khu Công Nghệ Cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

