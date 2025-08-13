Tuyển Nhân viên kho Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Hoàng Sa, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập xuất hàng theo đơn hàng
Đi lấy hàng, phân loại hàng theo danh đơn hàng
Đóng gói hàng hóa nếu được yêu cầu
Thực hiện sắp xếp & kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ
Tuân thủ các quy định về an toàn, giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ (5S)
Các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phổ thông trung học
Có khả năng làm việc độc lập hoặc đa nhiệm
Cẩn thận và tập trung vào chi tiết
Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc
Có khả năng làm việc độc lập hoặc đa nhiệm
Cẩn thận và tập trung vào chi tiết
Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc
Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 (tính theo tỷ lệ làm việc trong năm)
Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản
Sinh nhật: 200k
nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định
Năm mới, quốc khánh, quốc tế lao động được thưởng 15% lương cơ bản
Sinh nhật: 200k
nếu làm tăng ca thì được tính theo luật quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung SDS Vietnam Ho Chi Minh Branch Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI