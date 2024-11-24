Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43

- 45

- 47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch chiến lược và mục tiêu phát triển cho phòng
Lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu; đảm bảo mọi nhân viên hiểu và cam kết thực hiện được mục tiêu
Xây dựng và quản lý tất cả các quy trình của phòng Môi giới Khách hàng tổ chức để đảm bảo hiệu quả cao
Tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp nhân sự phù hợp vào các vị trí để phát huy tối đa năng lực của nhân viên
Duy trì quan hệ mạng lưới khách hàng, thông tin cho khách hàng về cơ chế thị trường, các thủ tục, quy định liên quan đến giao dịch của họ tại Việt Nam
Hiểu nhu cầu của khách hàng, cung cấp lời khuyên giao dịch, xu hướng thị trường, tin tức về thị trường với khách hàng
Thực hiện các báo cáo định kỳ cung cấp tới khách hàng tổ chức
Lên kế hoạch kinh doanh phát triển khách hàng mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán tại các trường Đại học trong và ngoài nước
• Thông thạo về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư, ngân hàng, tình hình thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ Việt Nam, các rủi ro trong đầu tư chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan trong và ngoài nước;
• Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với/tại Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Quản lý Quỹ; Công ty chứng khoán
• Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sỹ về Kinh tế/Tài chính-Đầu tư/Ngân hàng, ứng viên có chứng chỉ CFA và/hoặc ACCA.
• Có khả năng phân tích, cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán, theo dõi sát sao các biến động cũng như chính sách kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới để có giải pháp hỗ trợ đầu tư cho khách hàng thích hợp.
• Am hiểu về các về các sản phẩm dịch vụ, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của mảng Môi giới, giao dịch chứng khoán
• Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, Tin học văn phòng;
• Có kỹ năng quản trị thời gian và chịu được áp lực công việc cao;
• Tự tin, có các kỹ năng chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng, thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng đào tạo, huấn luyện, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tạo động lực, kỹ năng giám sát, kỹ năng lắng nghe tốt.
• Tối thiểu 05 năm trở lên ở vị trí tương đương kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán, hiểu biết về thị trường cổ phiếu và trái phiếu
• Trung thực, tư chất đạo đức tốt, nhiệt tình, nghiêm túc, sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc.
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, khả năng xử lý được các áp lực về tiến độ, chất lượng của công việc thuộc phạm vi quản lý.
• Đam mê công việc, bắt nhịp nhanh với sự thay đổi của công việc/yêu cầu mới của công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe dành riêng cho nhân viên;
Khám sức khỏe định kỳ;
Thưởng hoàn thành công việc, Lễ;
Thăm hỏi: thai sản, hiếu hỉ, ốm đau;
Các hoạt động khác: Teambuilding, Các CLB của LPBS, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

