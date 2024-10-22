Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Phú Vang - Quảng Trị ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Hợp tác và giám sát Nhà Phân phối thực hiện bán – giao hàng.

- Quản lý công việc NVBH hoạt động theo đúng chính sách và chương trình Công ty.

- Đi thị trường hỗ trợ bán hàng và huấn luyện Nhân viên bán hàng.

- Thu thập thông tin thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề thị trường lên cấp trên trực tiếp.

- Báo cáo kết quả bán hàng ngày, tồn kho tại nhà phân phối, báo cáo bán hàng tuần, báo cáo kết quả thực hiện các CTKM, chương trình hỗ trợ Bán hàng...

- Báo cáo bán hàng tháng - tổng kết các CTKM.

- Chia chỉ tiêu bán hàng, triển khai CTKM, hỗ trợ bán hàng. - Cập nhật MCP.

- Triển khai- thực hiện các kế hoạch điều chỉnh.

- Thực hiện các công việc khác yêu cầu công việc của cấp trên.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương trong ngành FMCG, ưu tiên công ty có có hệ thống.

- Am hiểu thị trường.

- Kỹ năng điều phối, giám sát và quản lý công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng: - Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Tai nạn 24/24. - Nghỉ phép: 12 ngày/năm. - Thưởng, nghỉ Lễ Tết và thưởng lương tháng 13 theo chế độ. - Review năng lực 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu

