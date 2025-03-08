Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 38/10 Đường Lồ Ồ, P Bình An,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thực hiện khảo sát, đo đạc hiện trường để thu thập dữ liệu cho thiết kế.

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư khác để hoàn thiện bản vẽ thiết kế.

Lập dự toán chi phí vật liệu và nhân công cho dự án.

Giám sát quá trình thi công để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Quản lý và báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình làm việc.

Tham gia các cuộc họp và trình bày ý tưởng thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nhóm kính.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, SketchUp, 3ds Max (hoặc các phần mềm tương đương).

Hiểu biết về vật liệu kính, các loại kính và ứng dụng của chúng trong xây dựng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CỬA SACOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.