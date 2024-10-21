Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: AeonMall Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ quản lý nhà hàng chịu trách nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng. Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại... Hỗ trợ quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên. Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng. Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng. Hỗ trợ quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống. Giải quyết các các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng. Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, Độ tuổi từ 20-26 tuổi Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị tổ trưởng/giám sát nhà hàng hoặc chuỗi đồ uống Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ. Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, xử lý tình huống.

Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 8tr-10,5tr + thưởng doanh thu hàng tháng Thưởng lễ tết, tháng 13, tháng 14++ và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đóng bảo hiểm theo luật lao động Thời gian làm việc: Theo lịch làm việc của nhà hàng. Địa điểm làm việc: Chi nhánh nhà hàng được phân theo các khu vực phù hợp.

Thời gian làm việc: 4 ca gãy sẽ xen kẽ 3 Ca thẳng trong tuần tùy vào tình hình kinh doanh của nhà hàng trong tuần.

Fulltime ca gãy: Ca sáng 10-14h và Ca Chiều 17h30-22h30 Full ca thẳng: Ca thẳng sáng 9h-17h và Ca thẳng chiều 14h-22h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

