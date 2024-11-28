Tuyển Giám Sát Nhà Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 04 Bạch Đằng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

- Chia lịch nhân sự đầu ca làm việc, mở cửa và kiểm tra niêm phong các khu vực bán hàng;

- Kiểm tra vệ sinh và thực hiện biểu mẫu check khu vực được giao;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm tại khu vực đứng chốt trong ca làm việc;

- Chăm sóc khách hàng và giải quyết các phàn nàn từ khách trong ca bán hàng;

- Báo cáo lên cấp trên những ý kiến phản hổi của khách hàng hoặc những vấn đề không giải quyết được;

- Quản lý và kiểm soát tài sàn, trang thiết thị nhà hàng trong khu vực phân công.;

- Kiểm tra việc tưới cây hằng ngày và duy trì hình ảnh nhà hàng ;

- Phối hợp với bộ phận kế toán kiểm kê cuối tháng và xuất bù CCDC hằng tháng;

- Tham mưu với cấp trên những ý kiến nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ nhà hàng;

- Nhận các công việc phát sinh khác từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn;

- Nam/Nữ có độ tuổi từ 22-30, ngoại hình ưa nhìn, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các nhà hàng, khách sạn, cafe...;

Quyền Lợi

• Được phụ cấp bữa ăn ca;

• Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật;

• Được hưởng chế độ các ngày phép, lễ, tết theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển

