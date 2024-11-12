Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các kỹ thuật phun mày, môi, mí, đi sợi....cho học viên theo giáo trình của trung tâm.

Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, bài giảng, bài tập thực hành cho học viên.

Hướng dẫn, hỗ trợ học viên thực hành trên mô hình da giả và người thật.

Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học viên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của trung tâm.

Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm về phun xăm, đi sợi.

Hỗ trợ công tác tuyển sinh, tư vấn cho học viên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy

Nắm vững kiến thức về kỹ thuật phun xăm, đi sợi, các loại máy móc, dụng cụ, mực phun xăm.

Có kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức, kỹ năng thực hành tốt.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, tạo động lực cho học viên.

Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

