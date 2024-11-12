Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Dịch vụ làm đẹp/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ làm đẹp/Spa Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các kỹ thuật phun mày, môi, mí, đi sợi....cho học viên theo giáo trình của trung tâm.
Chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, bài giảng, bài tập thực hành cho học viên.
Hướng dẫn, hỗ trợ học viên thực hành trên mô hình da giả và người thật.
Đánh giá, chấm điểm, theo dõi tiến độ học tập của học viên.
Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của trung tâm.
Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm về phun xăm, đi sợi.
Hỗ trợ công tác tuyển sinh, tư vấn cho học viên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm giảng dạy
Nắm vững kiến thức về kỹ thuật phun xăm, đi sợi, các loại máy móc, dụng cụ, mực phun xăm.
Có kỹ năng sư phạm, truyền đạt kiến thức, kỹ năng thực hành tốt.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục, tạo động lực cho học viên.
Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất