Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,100 USD

- Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, mở thẻ ghi nợ nội địạ, vv;

- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy như nhận tiền, rút tiền, giao dịch ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền, ngân hàng điện tử (Internet banking, SMS…);

- Thu và chi tiền mặt VND hoặc ngoại tệ cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp;

- Thực hiện các công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh, phát hiện và báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;

- Tư vấn và bán các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng và tạo cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm khác của Ngân hàng (Bancassurance, tư vấn cho vay, vv.);

- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;

- Các nhiệm vụ được phân công khác bởi cấp quản lý và cấp trên.