Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,100 USD

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Mức lương
500 - 1,100 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 67 Hoàng Văn Thái, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 500 - 1,100 USD

- Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, mở thẻ ghi nợ nội địạ, vv;
- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy như nhận tiền, rút tiền, giao dịch ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền, ngân hàng điện tử (Internet banking, SMS…);
- Thu và chi tiền mặt VND hoặc ngoại tệ cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp;
- Thực hiện các công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh, phát hiện và báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;
- Tư vấn và bán các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng và tạo cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm khác của Ngân hàng (Bancassurance, tư vấn cho vay, vv.);
- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
- Các nhiệm vụ được phân công khác bởi cấp quản lý và cấp trên.

Với Mức Lương 500 - 1,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;
- Thành thạo tiếng Hàn;
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động.

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

