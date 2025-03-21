Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cát Hải - Thái Bình - Bắc Giang ...và 1 địa điểm khác, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên

Triển khai dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tại Cửa hàng, Showroom

Tiếp cận khách hàng khi khách hàng đến giao dịch tại Cửa hàng MobiFone, thông qua việc trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tư vấn, kết nối... với khách hàng;

Cung cấp trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone đến khách hàng bằng hình thức tư vấn sản phẩm, bán sản phẩm, phục vụ và hỗ trợ khách hàng;

Thực hiện theo chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu, thuê bao phát triển mới (trả trước và trả sau);

Triển khai công tác chăm sóc khách hàng tại Cửa hàng, Showroom:

Tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MobiFone phù hợp với yêu cầu của khách hàng;

Hướng dẫn sử dụng và giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ, chương trình mới tới khách hàng;

Thực hiện các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng khác được giao;

Phát triển hình ảnh thương hiệu MobiFone trong quá trình giao dịch với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tuổi không quá 28, ngoại hình cân đối, không nói ngọng, không nói lắp

Nữ cao từ 1m60 trở lên, nam cao từ 1m65 trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công việc liên quan đến dịch vụ hỗ trợ

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cơ bản + Đơn giá vượt + Hoa hồng bán DV. Tổng thu nhập từ 07 triệu VNĐ trở lên tùy theo năng lực.

Có nhiều cơ hội thăng tiến

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

